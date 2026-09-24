Dan Covătaru și Ștefan Pop, Cetățeni de Onoare ai orașului

Consiliul Local Iași urmează să acorde, în ședința din 30 septembrie, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași pentru două personalități din lumea artelor: sculptorul Dan Covătaru, post-mortem, și tenorul Ștefan Pop.

Dan Covătaru s-a născut la 20 ianuarie 1944, la Cernăuți, și și-a petrecut copilăria la Dorohoi. A studiat la Liceul de Arte Plastice „Octav Băncilă” din Iași, apoi sculptura la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, la clasa lui Ion Irimescu.

Revenit la Iași, a intrat în învățământ, iar din 1973 a fost asistent universitar la Catedra de Arhitectură a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”. Din 1981 s-a dedicat Catedrei de Sculptură a Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, unde a parcurs toate treptele academice până la funcția de conferențiar.

A fost mentor pentru generații de studenți și a avut o activitate artistică bogată, cu expoziții în țară și în străinătate. În 1974 a devenit membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici și a fost președintele filialei UAP Iași în perioada 1989–1990.

Una dintre lucrările sale emblematice este „Mitologie Moldavă”, realizată în 1971 pentru Palatul Administrativ din Iași. În 2026, la 55 de ani de la realizarea acesteia, creația lui Covătaru a revenit simbolic în același spațiu prin lucrarea „Transcedere”.

Cel de-al doilea laureat este tenorul Ștefan Pop, născut la Bistrița. A studiat vioara timp de 12 ani și a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la canto.

În 2008, la doar 21 de ani, a debutat în rolul lui Nemorino din „L’elisir d’Amore” la Opera Națională Română din Timișoara. Debutul internațional a venit în 2009, la Teatro dell’Opera din Roma, în rolul Alfredo din „La Traviata”, într-o producție semnată de Franco Zeffirelli.

Un moment important al carierei sale a fost anul 2010, când a câștigat premiul I și premiul publicului la competiția Operalia, desfășurată la Teatro alla Scala din Milano, precum și premiul I la „6th International Music Competition” din Seul.

Au urmat apariții la Opera de Stat din Viena, Opera din Zürich, Opera Națională din Paris, Royal Opera House „Covent Garden”, Teatrul Bolșoi și alte mari scene internaționale. A cântat alături de artiști precum Angela Gheorghiu, Plácido Domingo, Leo Nucci și Sonya Yoncheva.

În 2015, Ștefan Pop a primit și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bistrița.

Prin cele două propuneri, Consiliul Local Iași urmează să recunoască atât contribuția lui Dan Covătaru la cultura și educația artistică ieșeană, cât și cariera internațională a tenorului Ștefan Pop.

Carmen DEACONU