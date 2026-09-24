Primăria Ciurea pregătește un contract de 637.500 de lei pentru gestionarea câinilor fără stăpân * banii sunt prevăzuți pentru următorii cinci ani, iar serviciile includ capturarea, transportul, adăpostirea, sterilizarea și facilitarea adopțiilor

Aproximativ 121.000 de euro pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Ciurea, județul Iași. Aceasta este valoarea estimată a contractului scos la licitație de administrația locală. Serviciul va fi concesionat pentru 60 de luni, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 8 octombrie. Dincolo de capturarea animalelor, contractul presupune cheltuieli cu adăpostirea, hrana, tratamentele veterinare și sterilizarea.

10.625 de lei pe lună pentru gestionarea câinilor

Operatorul va avea obligații privind capturarea, transportul în adăpost, hrănirea, examinarea medicală, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor. Sunt incluse identificarea și înregistrarea animalelor, facilitarea revendicărilor și adopțiilor, preluarea reclamațiilor cetățenilor, dezinfecția adăposturilor și a vehiculelor, precum și neutralizarea cadavrelor. Contractul prevede și eutanasierea animalelor bolnave, cu respectarea legislației.

Câinii capturați sunt cazați în adăposturile serviciilor specializate pentru 14 zile lucrătoare. În primele șapte zile lucrătoare pot fi revendicați de proprietari, iar ulterior, până la expirarea termenului, pot fi revendicați sau adoptați. Revendicarea și adopția sunt gratuite.

Legea impune informarea publicului despre existența adăpostului, programul de vizitare și posibilitățile de adopție. Eutanasierea câinilor nerevendicați sau neadoptați se poate realiza numai în condițiile și prin procedurile prevăzute de lege.

În cazul comunei Ciurea, evaluarea contractului va trebui să urmărească atât numărul animalelor capturate, cât și pe cel al câinilor sterilizați, revendicați și adoptați.

Dan DIMA