Hoții au dat iama în oraș: biciclete tăiate cu antifurtul și haine furate din magazine

Furturi pe bandă la Iași! În doar câteva zile, polițiștii au avut de rezolvat mai multe cazuri de furt, de la biciclete „vânate” în curțile și scările blocurilor până la haine luate din magazine. Unul dintre cazuri este cu atât mai spectaculos: un tânăr de doar 22 de ani este acuzat că ar fi furat două biciclete în aceeași zi, după ce ar fi tăiat sistemele antifurt. A ajuns în cele din urmă în arest preventiv pentru 30 de zile.

Prima bicicletă ar fi fost furată în zorii zilei de 20 septembrie, în jurul orei 05:00. Potrivit polițiștilor de la Secția nr. 6 Poliție Iași, tânărul ar fi mers în curtea unui bloc și ar fi tăiat sistemul de siguranță cu care era prinsă bicicleta de gard.

Bicicleta valora aproximativ 2.000 de lei, iar proprietarul, un bărbat de 34 de ani, a rămas fără bunul său.

A doua bicicletă, furată în aceeași zi!

Hoțul nu s-ar fi oprit aici. În aceeași zi, câteva ore mai târziu, în jurul orei 15:55, ar fi fost dată o nouă lovitură. De această dată, o altă bicicletă, asigurată cu sistem antifurt, ar fi fost furată din scara unui bloc din Iași.

Și aici sistemul de siguranță ar fi fost tăiat. Prejudiciul reclamat de cea de-a doua victimă se ridică la 1.350 de lei. În total, cele două biciclete ar fi valorat 3.350 de lei.

Polițiștii au intrat rapid pe fir, iar pe 22 septembrie tânărul de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Pe 23 septembrie, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași.

Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Tânărul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Magazinele din Iași, luate la țintă

În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit într-un alt caz de furt, de această dată într-un complex comercial din municipiul Iași.

Pe 22 septembrie, Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată după ce două persoane ar fi sustras haine dintr-un magazin.

În jurul orei 18:00, o femeie de 34 de ani ar fi luat mai multe articole vestimentare, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 700 de lei.

În aceeași zi și la aceeași oră, o tânără de 27 de ani ar fi sustras și ea mai multe articole vestimentare. Prejudiciul a fost estimat la peste 750 de lei. De această dată, finalul a fost mai rapid: toate produsele au fost recuperate. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunea de furt.

Biciclete, haine și lovituri date în plină zi sau chiar în zorii zilei – sunt cazurile care au ajuns în ultimele zile pe masa polițiștilor ieșeni. Într-unul dintre dosare, ancheta a dus deja la arest preventiv: 30 de zile pentru tânărul acuzat că ar fi furat cele două biciclete. Andrei TURCU