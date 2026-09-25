Trei zile de festivaluri, concerte, teatru, experimente științifice și activități pentru copii. De la Noaptea Cercetătorilor și Festivalul cu Umbrele până la concertele Ștefan Bănică și Celelalte Cuvinte, Iașul încheie luna septembrie cu o agendă culturală și de divertisment diversificată.

Ultimul weekend din septembrie aduce la Iași evenimente pentru toate vârstele și buzunarele. Între 25 și 27 septembrie 2026, ieșenii pot participa la festivaluri în aer liber, pot descoperi experimentele cercetătorilor, pot merge la teatru sau la concerte rock și pop. Parcul Expoziției, Grădina Palas, zona fostei Fabrici de Țigarete și principalele săli de spectacole ale orașului se numără printre locurile în care se desfășoară evenimentele. O parte dintre acestea au intrare liberă.

Vineri, 25 septembrie: Noaptea Cercetătorilor, expoziții și teatru

Evenimentul principal al zilei este Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026, organizat în Grădina Palas, între orele 17.00 și 22.00. Cercetătorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” vor prezenta experimente, demonstrații și observații astronomice, iar copiii vor putea participa la activități interactive de fizică, chimie, biologie și tehnologie. Intrarea este liberă.

De la ora 17.30, Muzeul „Nicolae Gane” găzduiește vernisajul expoziției „Ce ascundem”, proiect al revistei Scena9 care reunește jurnalismul, fotografia, instalațiile video și experiențele multimedia. Programul inaugural include un tur ghidat cu jurnalista Andra Matzal. Expoziția rămâne deschisă până pe 25 octombrie.

Tot vineri încep Serile Armenești, pe terasa Restaurantului Caucaz din Copou, cu muzică live, dansuri și gastronomie tradițională. Evenimentul continuă sâmbătă, de la ora 18.00.

Seara se încheie la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, unde, de la ora 19.00, este programat spectacolul „Jocul dragostei și al întâmplării”.

Sâmbătă, 26 septembrie: Festivalul cu Umbrele, rock și spectacole

Zona fostei Fabrici de Țigarete găzduiește ediția a VIII-a a Festivalului cu Umbrele, desfășurat sub Podul Octav Băncilă. Tema din acest an, „RegenerARTE – Artă, oameni și spații vii”, pune accent pe recuperarea spațiilor urbane prin intervenții artistice și implicarea comunității. Programul celor două zile include ateliere creative, parade de costume, activități sportive, dans și concerte. Accesul este liber.

Iubitorii de animale au două evenimente. Cupa Moldovei aduce în Grădina Palas concursuri canine, cu arbitraje de la ora 10.00 și finalele zilei de sâmbătă de la 15.30. La Arcadia Vet, Pet Care Fest se desfășoară între orele 9.00 și 17.00, cu ateliere de oftalmologie, neurologie și anestezie veterinară, demonstrații și activități pentru familii. Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă.

La Muzeul „Nicolae Gane”, expoziția „Ce ascundem” continuă cu un tur ghidat la ora 16.00, în timp ce Casa Muzeelor găzduiește, de la ora 11.00, un atelier de brodat secrete cu artista Suzana Dan.

Seara de sâmbătă concentrează o parte importantă a programului muzical și teatral. Ștefan Bănică prezintă spectacolul „Povestea mea”, de la ora 19.30, la Sala Unirii – Cinema Victoria, însă biletele sunt deja epuizate. Trupa Celelalte Cuvinte ajunge la Rock'n'Rolla, de la ora 20.00, în turneul aniversar de 45 de ani.

Pentru publicul de teatru, Ateneul Național programează „Iona”, cu Claudiu Bleonț, de la ora 19.00. La aceeași oră, Teatrul Național prezintă „O tragedie veninoasă”, spectacol regizat de Silviu Purcărete, după Thomas Middleton.

Duminică, 27 septembrie: copiii ocupă scena și cartierele Iașului

Duminica aduce Prologul celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași. De la ora 11.00, Teatrul Luceafărul prezintă premiera „Ținutul mofturilor”, destinată copiilor de peste șase ani.

Tot în cadrul festivalului sunt programate tururi performative pe traseul Bolta Rece – Teatrul Luceafărul, iar de la ora 18.00, în Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun, are loc Parada personajelor. Prinți, prințese și alte personaje din spectacolele teatrului vor ieși în spațiul public, înaintea festivalului propriu-zis, programat între 1 și 8 octombrie.

În centrul orașului, între orele 12.00 și 20.00, este anunțat și un târg de adopții cu animale provenite de la Adăpostul Municipal din Tomești, la intersecția pietonalului Ștefan cel Mare cu strada I.C. Brătianu.

Festivalul cu Umbrele continuă în zona Țigarete, iar Cupa Moldovei programează o nouă zi de concursuri canine, cu finala de la ora 13.30.

Trei zile de gastronomie și activități în aer liber

Pe tot parcursul weekendului, Parcul Expoziției din Copou găzduiește Festivalul Tradițional „Toamna de Bohotin – Cu pastramă și mult vin”. Evenimentul reunește preparate culinare tradiționale, must, produse viticole și muzică populară. Accesul în zona festivalului este liber.

Pentru cei care preferă un program cultural mai liniștit, expozițiile muzeelor și proiectele artistice aflate în desfășurare completează oferta de weekend. Tania DAMIAN