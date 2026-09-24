Un grup de tineri din Iași lansează proiectul „Felie de Meserie”, o inițiativă susținută prin programul Corpul European de Solidaritate, care urmărește să reducă dezorientarea profesională și să contribuie la diminuarea numărului de tineri NEET din regiune. În cadrul proiectului vor fi realizate 24 de episoade video, fiecare dedicat unei meserii. Filmările vor avea loc direct la locul de muncă, alături de angajați și angajatori din companii și instituții locale. Conținutul va fi publicat online, astfel încât informațiile și experiențele prezentate să poată ajunge la tineri din Iași, din regiunea Nord-Est și, mai larg, din întreaga țară.

Contextul proiectului

În 2024, România a înregistrat un procent de 19% de tineri NEET cu vârste între 15 și 29 de ani, față de media europeană de 11%. În aceeași perioadă, rata șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani s-a situat între 23% și 26%, comparativ cu media Uniunii Europene, de aproximativ 14-15%. Potrivit inițiatorilor, aceste date indică un deficit de informare și orientare profesională în procesul de tranziție de la școală la piața muncii. „Ideea a pornit din discuțiile cu liceeni, studenți și absolvenți care ne-au spus că nu știu ce înseamnă cu adevărat o meserie până nu o văd în practică. Multe decizii de carieră se bazează pe informații fragmentare sau idealizate din social media”, explică echipa proiectului.

Fondatorul și inițiatorul proiectului este Tudor-Mihai Tarța, implicat de aproape 10 ani în inițiative dedicate tinerilor aflați la început de drum, oamenilor pasionați de profesia lor și mediului de business. Experiența acumulată în acest timp a stat la baza conceptului „Felie de Meserie”, care își propune să prezinte concret ce presupune o profesie: activitățile de zi cu zi, abilitățile necesare, provocările întâlnite și satisfacțiile oferite de această carieră. „Sunt aproape 10 ani de când îmi place să fiu alături de idei noi de business, oameni pasionați de ceea ce fac și tineri care vor să își depășească limitele. Datorită acestei plăceri nevinovate, s-a născut Felie de Meserie”, spune Tudor-Mihai Tarța. Inițiatorul proiectului urmărește, de asemenea, să creeze un dialog între tinerii fără experiență și profesioniștii din diverse domenii. „Vreau să aduc la aceeași masă cele două grupuri: tinerii aflați la început de drum să înțeleagă faptul că lucrurile bune vin în timp, iar oamenii cu experiență să țină cont că un profesionist se formează doar dacă un junior primește încredere și sprijin”, adaugă Tudor-Mihai Tarța.

Cum se desfășoară proiectul

Episoadele vor avea o structură unitară și vor include informații despre piața muncii, filmări realizate la locul de muncă, interviuri cu angajați și angajatori, precum și recomandări pentru tinerii interesați de profesia prezentată. Proiectul are o componentă locală puternică, fiind realizat în Iași și în regiunea Nord-Est, însă conținutul video se adresează unui public mult mai larg, fiind disponibil online pe canalele proiectului. Publicul principal vizat este format din tineri cu vârste între 16 și 26 de ani, în special liceeni și studenți aflați la început de drum, tineri NEET care își caută primul loc de muncă și tineri din mediul rural sau din familii cu venituri reduse. Echipa proiectului își propune să implice direct cel puțin 360 de tineri prin ateliere și sesiuni organizate în licee și să obțină peste 30.000 de vizualizări online pe durata proiectului.

Beneficii pentru comunitate

Pe lângă producția video, proiectul va facilita interacțiunea dintre tineri și angajatori locali prin vizite și activități de tip job shadowing. Materialele realizate vor putea fi utilizate de licee în cadrul orelor de consiliere și orientare profesională. În același timp, companiile participante vor avea ocazia să își prezinte activitatea și să intre în contact cu tineri interesați și mai bine informați despre cerințele pieței muncii. „Felie de Meserie nu este doar o serie video, ci un cadru de cooperare în care companiile își prezintă munca, iar tinerii primesc repere clare pentru traseul lor profesional”, transmite echipa proiectului.

Despre proiect

„Felie de Meserie” este implementat cu sprijinul Corpului European de Solidaritate și se desfășoară pe o perioadă de 12 luni. În cadrul proiectului vor fi produse și publicate 24 de episoade video pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Deși proiectul este construit și implementat din Iași, distribuția online îi permite să depășească granițele comunității locale. Prin prezentarea directă a diferitelor profesii, „Felie de Meserie” își propune să ofere tinerilor, indiferent de orașul sau mediul din care provin, informații concrete despre ce înseamnă o carieră văzută din interior. „Felie de Meserie” își propune să transforme profesiile din simple denumiri în experiențe pe care tinerii le pot vedea, înțelege și descoperi înainte de a face următorul pas în carieră.