Peste 280.000 de țigarete și o armă neletală, descoperite la Iași

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare, pe 24 septembrie, 10 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de contrabandă cu țigarete. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au făcut o captură impresionantă. Au fost descoperite și ridicate peste 280.000 de țigarete, dar și o armă neletală deținută fără autorizație.

Polițiștii au mai ridicat din locațiile verificate importante sume de bani: 43.150 de lei, 1.385 de euro, 290 de lire sterline și 50 de franci elvețieni.

În urma probatoriului administrat în dosar, polițiștii au dispus, în aceeași zi, reținerea unui bărbat de 56 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de contrabandă cu țigarete și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

La operațiune au participat, alături de polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, polițiști din cadrul Secțiilor 1–5 Poliție Iași, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate. Andrei TURCU