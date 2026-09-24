Mașină de lux de, de 120.000 de euro, oprită la Rădăuți Prut!

* un ceh a spus că că îi împrumutase proprietarului mașinii o sumă importantă de bani și, pentru că nu ar mai fi reușit să își recupereze banii, acesta ar fi luat autoturismul și s-ar fi prezentat cu el la frontieră

Lovitură de 622.000 de lei (aproximativ 120.000 de euro) la graniță! Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut au oprit pentru verificări un autoturism de lux fabricat în 2023, care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia.

Totul s-a întâmplat pe 23 septembrie, în jurul orei 19:15. Un cetățean ceh, în vârstă de 41 de ani, s-a prezentat la control pe sensul de ieșire din România, aflat la volanul autoturismului înmatriculat în Cehia.

Polițiștii au avut suspiciuni cu privire la situația juridică a mașinii și au făcut verificări suplimentare. Așa au descoperit că autoturismul era introdus în bazele de date ca fiind căutat în vederea confiscării de către autoritățile cehe.

În timpul verificărilor, bărbatul le-ar fi explicat polițiștilor că îi împrumutase proprietarului mașinii o sumă importantă de bani.

Pentru că nu ar mai fi reușit să își recupereze banii, acesta ar fi luat autoturismul și s-ar fi prezentat cu el la frontieră.

Valoarea mașinii nu este deloc de neglijat: 622.000 de lei.

Polițiștii de frontieră au deschis cercetări în acest caz, fiind vizată infracțiunea de tăinuire.

Autoturismul de lux a fost indisponibilizat și va rămâne la dispoziția anchetatorilor pentru continuarea verificărilor.

Cazul este acum cercetat de polițiștii de frontieră, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care autoturismul căutat pentru confiscare a ajuns să fie condus până la frontiera României. Andrei TURCU