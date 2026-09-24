Iașul deschide cimitirele pentru revoluționari! Locuri de veci atribuite gratuit, în proprietate

Un drept prevăzut de lege ajunge pe masa Consiliului Local Iași. Municipalitatea pregătește atribuirea în proprietate, fără plată, a unor locuri de veci pentru beneficiarii Legii 341/2004, actul normativ prin care statul român acordă drepturi persoanelor recunoscute pentru contribuția la victoria Revoluției Române din decembrie 1989. În județul Iași beneficiază de de indemnizaţii conform Legii nr. 341/2004 un număr 93 revoluționari.

Documentația aflată în procedură vizează punerea în aplicare a articolului 5 litera i) din Legea 341/2004, care prevede explicit, printre drepturile acordate persoanelor eligibile, „atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci”.

În Iași, solicitările au fost transmise municipalității începând din 2024. Beneficiarii au cerut ca locurile de înhumare repartizate de SC Servicii Publice Iași SA să fie atribuite în proprietate, în baza documentelor care atestă calitatea de beneficiar al Legii 341/2004.

SC Servicii Publice Iași SA administrează patru cimitire aflate în proprietatea municipiului: „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, „Buna Vestire”, „Sfânta Treime” și „Eternitatea”.

Pentru solicitările analizate în documentație au fost comunicate amplasamentele locurilor de înhumare din Cimitirul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Dosarul cuprinde și documentele care atestă calitatea de revoluționar. Printre acestea se află certificate emise pentru „Luptător pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant” și „Luptător remarcat prin fapte deosebite”.

Practic, municipalitatea nu inventează acum acest drept și nici nu stabilește o facilitate nouă. Proiectul urmărește punerea în aplicare, la nivel local, a unui drept deja prevăzut de legislația națională. Atribuirea locurilor se face fără plată, în condițiile stabilite de lege și pe baza documentelor depuse de solicitanți.

Proiectul este fundamentat și pe prevederile Codului administrativ, care stabilesc atribuțiile Consiliului Local în administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și competența acestuia de a adopta hotărâri privind administrarea patrimoniului.

Documentația juridică precizează însă și limitele analizei. Direcția Juridică arată că opinia legală este formulată exclusiv pe baza actelor transmise și că eventualele modificări ale documentației sau elementele tehnice care nu au fost comunicate pot conduce la revizuirea acesteia. Astfel, următorul pas este aprobarea proiectului de hotărâre de către autoritatea deliberativă a municipiului.

Dacă proiectul va fi adoptat, locurile de veci repartizate beneficiarilor vizați vor putea fi atribuite oficial în proprietate, fără plată, în baza Legii 341/2004.

Este, în esență, o procedură administrativă prin care Iașul pune în aplicare un drept acordat prin lege celor recunoscuți oficial pentru participarea și contribuția lor la Revoluția din Decembrie 1989.

Daniel BACIU