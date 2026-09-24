Biofeedback și biorezonanță. Ce trebuie să știe participanții

De la sănătatea digestivă și afecțiunile pielii până la stres, somn și prevenție cardiovasculară, un eveniment organizat pe 3 octombrie aduce în discuție relația dintre stilul de viață, simptome și echilibrul organismului.

Balonarea persistentă, refluxul gastroesofagian, oboseala, tulburările de somn sau problemele dermatologice pot afecta semnificativ calitatea vieții. Pe 3 octombrie 2026, The Triangle Club din Iași găzduiește o întâlnire dedicată sănătății și prevenției, în cadrul căreia patru invitați vor aborda teme legate de alimentație, stres, sănătate digestivă și metode complementare de îngrijire.

Balonarea care revine, refluxul persistent, somnul agitat sau oboseala sunt manifestări frecvente, dar cauzele lor pot fi diferite. Uneori au legătură cu alimentația și stilul de viață, alteori necesită investigații medicale pentru identificarea unei afecțiuni.

Relația dintre simptome, prevenție și sănătatea generală va fi discutată sâmbătă, 3 octombrie 2026, la The Triangle Club din Iași, în cadrul unui eveniment desfășurat între orele 10:00 și 14:00.

Întâlnirea propune o abordare care depășește analiza izolată a simptomelor și aduce în atenție alimentația, hidratarea, odihna, gestionarea stresului și obiceiurile cotidiene care pot influența starea de sănătate.

Sănătatea digestivă, somnul și stresul, printre temele întâlnirii

Programul include discuții despre sănătatea digestivă și intestinală, reflux, balonare, acnee, dermatită atopică, dificultăți respiratorii și prevenție cardiovasculară. Un capitol distinct va fi dedicat relației dintre stres, somn și recuperarea organismului. Stresul cronic poate contribui la apariția sau agravarea unor probleme digestive și tulburări de somn, potrivit Centrului Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă din SUA (NCCIH). Totuși, simptomele persistente nu trebuie atribuite automat stresului, fiind necesară evaluarea medicală atunci când există suspiciunea unei afecțiuni. Organizatorii își propun să încurajeze o mai bună înțelegere a organismului și a rolului prevenției, inclusiv prin prezentarea unor abordări complementare.

Patru invitați, perspective diferite asupra sănătății

La întâlnirea din Iași vor participa patru invitați, prezentați de organizatori ca având experiență în cercetare, farmacie și domeniul terapiilor complementare. Zinaida Caragea, profesor universitar, cercetător și specialist în medicina alternativă și suplimentologie, va participa la discuțiile despre sănătate și susținerea organismului. Raluca Lăzărescu, farmacist și specialist în aparate de biofeedback, va aborda utilizarea acestor dispozitive. Irina Alexandru, terapeut, maseur, cosmetician, reflexoterapeut și consultant în produse naturiste, va aduce în discuție îngrijirea și metodele complementare. Liliana Botezatu, specialist în aparate de biofeedback, va aborda teme legate de educația pentru sănătate și prevenție. Întâlnirea oferă participanților posibilitatea de a afla informații despre metodele prezentate și de a discuta despre importanța obiceiurilor cotidiene în menținerea sănătății.

Biofeedback și biorezonanță. Ce trebuie să știe participanții

Evenimentul include prezentări despre biofeedback, metodă care utilizează dispozitive pentru monitorizarea unor funcții fiziologice, precum ritmul cardiac sau tensiunea musculară. Datele obținute pot ajuta persoana să învețe să își controleze anumite răspunsuri ale organismului. Unele cercetări indică beneficii în gestionarea stresului, însă eficiența depinde de afecțiune și de protocolul utilizat.

La finalul întâlnirii, doi participanți vor fi selectați prin tragere la sorți pentru a beneficia de o testare de biorezonanță.

Biorezonanța este o metodă complementară distinctă de biofeedback. În prezent, nu există dovezi clinice solide care să demonstreze că dispozitivele de biorezonanță pot diagnostica, preveni sau trata boli.

Aceste testări nu înlocuiesc consultațiile medicale, analizele de laborator sau investigațiile recomandate de medic.