* Muzeul Municipal „Regina Maria” găzduiește vineri, 25 septembrie, finisajul expoziției semnate de Eva Radu, artistă cu peste 200 de participări la expoziții de grup în 26 de țări * evenimentul marchează și lansarea catalogului dedicat proiectului expozițional

Expoziția „Expresia sinelui”, semnată de artista Eva Radu, ajunge la final după mai multe luni în care a adus în fața publicului ieșean o explorare a identității și a universului interior prin pictură. Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași organizează vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 17:00, finisajul expoziției, eveniment în cadrul căruia va fi lansat și catalogul dedicat creației artistei.

Portretul, dincolo de fizionomie

La eveniment vor lua cuvântul dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal „Regina Maria”, și conf. univ. dr. habil. ZuZu Caratanase, curatorul expoziției.

Proiectul aduce în prim-plan portretistica Evei Radu, construită în jurul expresivității, sensibilității și reprezentării stărilor interioare. Lucrările depășesc simpla reproducere a trăsăturilor fizice, urmărind relația dintre imagine, identitate și trăirea individuală.

„Este înzestrată cu o sensibilitate și un spirit de observație acut, depășind simpla redare a fizionomiei pentru a edifica o pledoarie în favoarea reliefării stării lăuntrice”, a spus curatorul, evidențiind capacitatea artistei de a transforma portretul într-un instrument de explorare psihologică. El a plasat-o pe Eva Radu în tradiția marilor portretiști români, invocând nume precum Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian și Corneliu Baba.

O carieră de 25 de ani, cu expoziții în 26 de țări

Eva Radu, pe numele real Aura Evelina Radu, s-a născut la 26 martie 1986, în Râmnicu Sărat. Are o experiență artistică de 25 de ani, iar activitatea sa cuprinde pictura, arta murală, grafica, performance-ul și ceramica.

A absolvit Universitatea Națională de Arte din București, unde a obținut licența și masteratul în grafică, masteratul în ceramică și doctoratul în arte vizuale. Formarea sa include și stagii ca studentă invitată la Academia de Arte Frumoase din Tournai, Belgia, și Academia de Arte Frumoase „Albertina” din Torino, Italia.

Palmaresul prezentat de organizatori cuprinde 14 expoziții personale și participarea la peste 200 de expoziții de grup în 26 de țări.

Lucrările sale se regăsesc în 30 de muzee și centre culturale din 23 de țări, iar activitatea artistică i-a adus peste 80 de premii, distincții și alte recunoașteri.

Printre acestea se numără Premiul Ministerului Culturii, Premiul „Vasile Drăguț” al Filialei Critică București din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici, Premiul Muzeului Național de Artă al Moldovei din Chișinău și distincția „Parchemin d’Honneur”, acordată la Trienala Internațională de Gravură din Chamalières, Franța.

Artista este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România și a Association Internationale des Arts Plastiques UNESCO, Paris. În prezent, este lector la Universitatea „Ovidius” din Constanța, desfășurând și activități curatoriale și de coordonare a manifestărilor cultural-artistice.

Muzeul Municipal Iași lansează catalogul expoziției

Finisajul din 25 septembrie marchează și apariția catalogului „Expresia sinelui”, care documentează proiectul expozițional și oferă publicului posibilitatea de a reveni asupra lucrărilor și interpretărilor critice după închiderea expoziției.

În textul introductiv al volumului, directorul Muzeului Municipal „Regina Maria”, Aurica Ichim, subliniază rolul instituției în promovarea creației contemporane și în susținerea artiștilor.

Potrivit conducerii muzeului, expoziția s-a bucurat de interesul publicului pe întreaga perioadă în care a fost găzduită la Iași.

Maura ANGHEL