Eugen Doga revine la Iași

* Muzica marelui compozitor va răsuna pe 8 noiembrie la Cercul Militar din Iași, într-un concert susținut de două artiste care au cântat alături de el și au primit personal îndrumările sale * Eugen Doga, Cetățean de Onoare al Iașului, a lăsat în urmă o creație care continuă să unească generații și cele două maluri ale Prutului *

Muzica lui Eugen Doga revine pe scena ieșeană, la mai bine de un an de la dispariția compozitorului. Duminică, 8 noiembrie 2026, de la ora 18:00, Cercul Militar din Iași găzduiește un concert dedicat artistului care a transformat valsul, romanța și muzica de film într-un repertoriu recunoscut internațional. Protagoniștii serii sunt soprana Ana Maria Donose, pianista Ina Cristea și tenorul Gabriel Bîrjovanu, fondatorul Scandinavia Music School.

Două artiste care au învățat să cânte muzica lui Doga chiar de la el

Concertul are o particularitate care îl diferențiază de un simplu recital comemorativ. Ana Maria Donose și Ina Cristea au lucrat direct cu Eugen Doga, au urcat alături de el pe scenă în numeroase concerte și au primit îndrumări privind interpretarea creațiilor sale.

Potrivit organizatorilor, compozitorul le-a oferit inclusiv acordul de a-i interpreta public lucrările. Cele două artiste au avut astfel acces nemijlocit la viziunea autorului, la nuanțele și intențiile care nu pot fi întotdeauna descifrate doar din partitură.

Pentru publicul ieșean, această legătură artistică reprezintă miza întâlnirii din noiembrie: muzica lui Eugen Doga va fi interpretată de oameni care i-au cunoscut personal exigențele, sensibilitatea și felul în care își construia discursul muzical.

Alături de ele va cânta Gabriel Bîrjovanu, tenor cu o experiență de peste două decenii la Den Norske Opera & Ballett din Oslo și peste 1.700 de spectacole și concerte în parcursul profesional. Cei trei artiști sunt și profesori ai școlii de muzică ieșene care organizează evenimentul.

Eugen Doga, Cetățean de Onoare al Iașului

Legătura compozitorului cu Iașul a fost consolidată prin concerte, întâlniri culturale și distincții academice.

În aprilie 2020, Consiliul Local i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași. Doi ani mai târziu, în noiembrie 2022, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa, în semn de recunoaștere a contribuției sale la cultura universală.

La ceremonia universitară, Eugen Doga a vorbit despre apropierea sa de oraș, afirmând că instituția ieșeană devenise și universitatea sa spirituală.

Născut la 1 martie 1937, în localitatea Mocra, compozitorul a construit o carieră de peste șase decenii, în care muzica de film, baletul și creația simfonică au ocupat un loc central. A murit la 3 iunie 2025, la vârsta de 88 de ani.

De la valsul celebru la romanțele care au traversat Prutul

Programul concertului de la Iași include lucrări precum „Ochiul tău iubit”, „Nane Țokha”, „Codrii mei frumoși”, „Orașul meu alb” și muzica din filmul „Gingașa și tandra mea fiară”.

Creația lui Eugen Doga a depășit spațiul muzicii academice, ajungând la public prin cinematografie, spectacole și concerte. Relația sa cu opera lui Mihai Eminescu și cu universul poetic al Veronicăi Micle a reprezentat una dintre direcțiile importante ale creației sale.

La Iași, memoria muzicianului este păstrată nu numai prin distincțiile acordate, ci și prin întâlnirea publicului cu artiștii care i-au fost apropiați. Concertul din 8 noiembrie readuce pe scenă această moștenire, prin interpretări construite în contact direct cu autorul. Maura ANGHEL