* părintele Leontie Gazea, preot în județul Iași, a trăit peste 100 de ani * grâul încolțit a fost alimentul central al regimului pe care l-a adoptat la 65 de ani, după apariția unor probleme grave de sănătate

A renunțat la carne, zahăr, pâine și grăsimi animale, alegând o alimentație bazată pe vegetale crude și grâu germinat. Povestea părintelui Leontie Gazea, care a slujit la Ceplenița, în județul Iași, a devenit cunoscută datorită unei cure alimentare simple, asociate cu longevitatea sa.

Preotul din Iași care și-a schimbat viața la 65 de ani

Născut la 18 iunie 1897, dincolo de Nistru, Leontie Gazea a studiat teologia la Praga și a slujit în mai multe regiuni ale țării. Din 1951, activitatea sa a fost legată de Ceplenița, județul Iași. În 1962, la 65 de ani, suferea de tromboflebită. Potrivit unei relatări publicate în revista Formula AS, medicii i-ar fi recomandat amputarea ambelor picioare. În acel moment, preotul a decis să-și schimbe radical alimentația. A eliminat carnea, grăsimile animale, zahărul, pâinea și lactatele, orientându-se către fructe, legume crude, sucuri naturale și grâu încolțit.

Acesta din urmă a devenit alimentul central al regimului său. Îl pregătea zilnic, consumându-l ca atare sau sub formă de turtițe. Povestea recuperării sale a contribuit la popularizarea curei cu grâu germinat, însă experiența individuală nu reprezintă o dovadă medicală că acest aliment poate vindeca tromboflebita sau prelungi viața.

Rețeta cu grâu încolțit. Cum se prepară acasă

Metoda tradițională presupune germinarea boabelor integrale de grâu până la apariția unui colț de aproximativ 1-2 milimetri. Pentru preparare sunt necesare 200 de grame de grâu alimentar netratat chimic, apă potabilă și o strecurătoare curată. Boabele se aleg, se spală în mai multe ape și se lasă la înmuiat aproximativ 8-12 ore. Ulterior, apa se elimină, iar grâul se transferă într-o strecurătoare. Boabele se clătesc de două-trei ori pe zi și se lasă să se scurgă bine. Germinarea continuă până la apariția primilor colți, durata fiind influențată de temperatură și de calitatea grâului. Dacă apar mucegai sau mirosuri neplăcute, boabele trebuie aruncate. Pentru reducerea riscului microbiologic, grâul germinat trebuie preparat termic temeinic înainte de consum.

Ce conține grâul încolțit și care sunt beneficiile sale

Germinarea activează procese biochimice care modifică structura nutritivă a bobului. Grâul germinat furnizează fibre, proteine vegetale, vitamine din complexul B și minerale. Procesul poate reduce cantitatea de acid fitic, substanță care influențează absorbția unor minerale precum fierul și zincul. Studiile privind cerealele germinate indică modificări favorabile ale profilului nutrițional, însă dovezile clinice referitoare la efectele asupra longevității sunt insuficiente. Grâul încolțit poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, dar nu reprezintă un tratament pentru bolile cronice. De asemenea, germinarea nu elimină glutenul. Persoanele cu boală celiacă trebuie să evite acest aliment.

O viață de peste 100 de ani și o rețetă rămasă în memoria Iașului

Leontie Gazea a murit la 24 septembrie 1997, la vârsta de 100 de ani, trei luni și șase zile. A fost înmormântat în cimitirul din Hârlău, alături de soția sa. Experiența sa a fost documentată și popularizată de Ioan D. Matei, autorul broșurii „Din viața-minune a părintelui Leontie Gazea – secretul longevității”, publicată în 1997 și reeditată în 2007. La 29 de ani de la dispariția preotului, povestea sa continuă să atragă interesul celor preocupați de alimentația naturală și de prevenirea îmbătrânirii.

Dincolo de legenda longevității, grâul încolțit rămâne un aliment cu proprietăți nutriționale interesante, care poate fi integrat într-un regim diversificat, fără a înlocui tratamentele medicale. Maura ANGHEL