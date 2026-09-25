24 de elevi cu deficiențe, premiați de Consiliul Județean Iași. Medalii, performanțe și emoție în plen

Au transformat obstacolele în medalii și podiumuri! 24 de elevi cu deficiențe de auz și de vedere, dar și tineri care au obținut rezultate remarcabile în competiții naționale și internaționale, au fost premiați vineri, 25 septembrie, de Consiliul Județean Iași.

Ședința ordinară a plenului CJ Iași a început cu un moment dedicat performanței și excelenței în învățământul special. Elevii au primit stimulente financiare pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri naționale și competiții sportive internaționale. Printre performanțele premiate s-au numărat și medaliile obținute la Turneul Internațional de Flag Rugby de la Paris.

Alături de elevi au fost premiați și 15 profesori îndrumători, cei care i-au pregătit și i-au însoțit în drumul spre performanță.

Premianții provin de la Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași.

„Rezultatele lor sunt o dovadă că, atunci când există talent, seriozitate și perseverență, apar și performanțe de care un întreg județ poate fi mândru”, a transmis președintele CJ Iași, Costel Alexe.

Momentul dedicat elevilor a fost urmat de proiecte importante pentru infrastructura educațională. Consilierii județeni au aprobat documentațiile tehnico-economice și studiile de fezabilitate pentru independența energetică a două unități de învățământ special.

La Colegiul Tehnic „Ion Holban” sunt prevăzute noi capacități de producere a energiei solare, baterii de stocare și pompe de căldură, în timp ce Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” va beneficia de un sistem fotovoltaic destinat acoperirii consumului propriu.

Pe agenda ședinței s-a aflat și aderarea județului Iași, ca membru fondator, la GECT CONNECT RO-MD-UA, structură de cooperare teritorială destinată atragerii de fonduri europene pentru proiecte majore. Printre obiective se numără hub-ul logistic multimodal Iași–Ungheni, centre de competențe digitale și coridoare de transport verde.

Astfel, ședința CJ Iași a început cu medaliile copiilor și a continuat cu proiecte pentru viitorul infrastructurii educaționale.

Pentru cei 24 de elevi, însă, cea mai importantă victorie rămâne aceea că au demonstrat, prin propriile rezultate, că performanța nu are bariere. Carmen DEACONU