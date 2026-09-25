Suspiciune de scarlatină la un elev din Iași. Cum a evoluat boala în ultimii ani

Începutul anului școlar readuce în atenție bolile contagioase care se pot răspândi rapid în colectivități. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași a fost evaluat un adolescent cu simptome sugestive pentru scarlatină, diagnosticul urmând să fie confirmat sau infirmat prin investigații medicale.

Este vorba despre un elev în vârstă de 15 ani, care s-a prezentat la triajul spitalului însoțit de tatăl său, acuzând febră și dureri importante la nivelul gâtului și dificultăți la înghițire. În ultimele 12 ore înaintea prezentării a apărut și o erupție cutanată.

Medicii au constatat congestie faringiană, amigdale mărite cu depozite pultacee, ganglioni latero-cervicali și o erupție micropapuloeritematoasă, pruriginoasă și aspră la atingere, localizată în zona anterioară a trunchiului. Copilul era conștient și cooperant, fără semne de iritație meningeală.

Scarlatina este provocată de streptococul beta-hemolitic de grup A și afectează cu precădere copiii și adolescenții. Bacteria se transmite prin picături respiratorii eliminate prin tuse, strănut sau vorbire, dar și prin contact direct cu secreții infectate ori obiecte contaminate recent.

În școli, transmiterea poate fi favorizată de aglomerație și contactul apropiat dintre elevi.

Semnele care trebuie să atragă atenția

Printre semnele care trebuie să atragă atenția se numără febră ridicată, durere severă în gât, dificultăți la înghițire și apariția unei erupții roșietice, aspre la atingere. Pot apărea, de asemenea, modificări ale limbii, care poate deveni intens roșie, cu aspect de „limbă zmeurie”, precum și dureri de cap, vărsături sau dureri abdominale.

Datele Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” arată că boala a fost prezentă constant în ultimii ani. În 2023 au fost înregistrate 275 de cazuri de scarlatină, în 2024 numărul a crescut la 314, iar în 2025 a coborât la 105 cazuri.

În cazul unui diagnostic confirmat, tratamentul este stabilit de medic și presupune, în principal, antibiotice, deoarece scarlatina este o infecție bacteriană. Respectarea tratamentului este importantă pentru reducerea transmiterii și prevenirea complicațiilor.

Pentru protejarea colectivității, autoritățile medicale pot dispune măsuri epidemiologice, inclusiv triajul contacților și, atunci când este indicat, investigații pentru depistarea infecției streptococice.

În acest moment, cazul prezentat este o suspiciune medicală, nu un diagnostic confirmat. Evoluția lui va fi stabilită după efectuarea investigațiilor necesare. Carmen DEACONU