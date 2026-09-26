Mobilier modular sau la comandă? Diferența se vede în spațiul rămas liber

* o garsonieră poate deveni o locuință confortabilă fără investiții spectaculoase, dar fiecare metru pătrat trebuie folosit inteligent * bucătăria, mobilierul multifuncțional și spațiile de depozitare consumă cea mai mare parte a bugetului, iar diferența dintre mobilierul modular și cel executat la comandă poate însemna mii de lei

În Iași, amenajarea unei garsoniere de 30 de metri pătrați poate presupune o investiție de aproximativ 8.400–18.500 de lei, dacă locuința are deja finisajele și instalațiile funcționale. Pentru studenți, tineri angajați sau persoane care locuiesc singure, provocarea nu este doar financiară. Un pat prea mare, o bucătărie prost compartimentată sau un dulap voluminos pot transforma rapid o locuință mică într-un spațiu sufocant. Soluțiile de amenajare urmăresc tot mai mult mobilierul cu funcții multiple, depozitarea pe verticală și valorificarea fiecărui colț disponibil.

Bucătăria înghite prima parte a bugetului

Bucătăria este una dintre cele mai costisitoare zone ale unei garsoniere, chiar și atunci când suprafața disponibilă nu depășește câțiva metri pătrați. În magazinele de profil, un ansamblu standard de 180 de centimetri poate costa între 1.300 și 2.600 de lei, în funcție de materiale, compartimentare și finisaje. La această sumă se adaugă chiuveta, bateria, electrocasnicele și eventualele lucrări de adaptare. Pentru o bucătărie funcțională, fără electrocasnice mari și fără modificarea instalațiilor, proprietarul ar trebui să ia în calcul un buget orientativ de 2.500–4.500 de lei. Mobilierul realizat la comandă poate depăși considerabil această sumă, în special dacă sunt alese fronturi din MDF, feronerie performantă și sisteme speciale de depozitare. Din perspectiva proiectării, una dintre soluțiile eficiente pentru locuințele mici este combinarea corpurilor standard cu elemente personalizate. Un dulap realizat pentru un spațiu dificil sau un blat adaptat dimensiunilor încăperii poate oferi funcționalitatea dorită fără costul unei bucătării executate integral la comandă.

Mobilier modular sau la comandă? Diferența se vede în spațiul rămas liber

În camera principală, alegerea mobilierului determină modul în care va fi folosită întreaga locuință. O canapea extensibilă poate înlocui patul permanent și permite transformarea zonei de dormit într-un spațiu de zi. Modelele cu ladă de depozitare oferă un avantaj suplimentar, mai ales atunci când nu există loc pentru un dulap de mari dimensiuni. O canapea extensibilă potrivită pentru utilizare zilnică poate fi inclusă într-un buget orientativ de 2.000–3.500 de lei. Variantele cu saltele speciale sau mecanisme complexe pot costa mai mult. Mobilierul modular are avantajul prețului și al disponibilității, în timp ce piesele executate la comandă pot valorifica nișele, colțurile și spațiile de deasupra ușilor. Pentru o garsonieră de 30 de metri pătrați, soluția nu este neapărat alegerea exclusivă a uneia dintre variante, ci combinarea lor. Un birou rabatabil, o masă extensibilă sau un corp de mobilier care delimitează discret zona de dormit pot îndeplini mai multe funcții fără să fragmenteze locuința. Important este ca piesele să fie alese după măsurarea exactă a încăperilor, nu doar după aspectul din fotografiile de prezentare.

Depozitarea, investiția care poate salva o locuință mică

Lipsa spațiilor de depozitare devine rapid o problemă într-o garsonieră. Hainele, încălțămintea, lenjeriile, aspiratorul și obiectele sezoniere ajung să ocupe suprafețe care ar trebui să rămână libere. Un dulap construit până aproape de tavan poate valorifica spațiul vertical, iar sertarele amplasate sub pat sau canapea pot înlocui o comodă suplimentară. Rafturile suspendate și corpurile înguste pot transforma inclusiv holul într-o zonă utilă. Pentru un dulap, câteva rafturi și accesorii de organizare, proprietarul poate rezerva aproximativ 1.500–3.500 de lei. Dacă mobilierul este realizat integral la comandă, cu uși glisante și compartimentări speciale, suma poate crește. Designerii de interior urmăresc în astfel de amenajări păstrarea unei circulații firești între bucătărie, zona de dormit și baie. Un dulap foarte încăpător nu reprezintă un câștig dacă blochează accesul la fereastră sau reduce excesiv spațiul de trecere.

Iluminatul poate schimba locuința cu mai puțin de 1.000 de lei

Într-o garsonieră, lumina are un rol important în percepția spațiului. O singură plafonieră centrală nu este întotdeauna suficientă pentru activitățile desfășurate în aceeași cameră. Iluminatul general poate fi completat cu o sursă pentru blatul bucătăriei, o lampă pentru citit și lumină suplimentară în zona de lucru. Corpurile LED cu consum redus permit realizarea unui sistem eficient fără o investiție foarte mare. Un buget orientativ de 400–1.000 de lei poate acoperi iluminatul de bază al unei garsoniere, dacă instalația electrică nu necesită modificări. Corpurile suspendate, aplicele și benzile LED pot fi combinate pentru a delimita vizual funcțiunile locuinței. Culorile deschise, oglinzile amplasate corespunzător și mobilierul cu proporții adaptate încăperii pot contribui, de asemenea, la senzația unui spațiu mai generos.

Cât ajunge să coste amenajarea completă a unei garsoniere?

Pentru o locuință de 30 de metri pătrați, cu finisaje și instalații deja funcționale, un calcul orientativ indică o investiție de aproximativ 8.400–18.500 de lei. Bucătăria poate necesita între 2.500 și 4.500 de lei, canapeaua extensibilă între 2.000 și 3.500 de lei, iar dulapurile și sistemele de depozitare între 1.500 și 3.500 de lei. Pentru masă, scaune și mobilier auxiliar pot fi rezervați încă 800–1.500 de lei, în timp ce iluminatul poate costa între 400 și 1.000 de lei. Textilele și accesoriile adaugă aproximativ 500–1.000 de lei, iar transportul, montajul și rezerva pentru cheltuieli neprevăzute pot necesita încă 700–3.500 de lei. Estimarea nu include renovarea băii, înlocuirea instalațiilor, pardoselile, zugrăvelile sau achiziția electrocasnicelor mari. Dacă garsoniera necesită o renovare integrală, bugetul trebuie calculat separat, în funcție de starea imobilului și de lucrările necesare. Pentru proprietarii ieșeni, cea mai importantă decizie rămâne ordinea investițiilor. O bucătărie funcțională, un loc de dormit confortabil și suficiente spații de depozitare ar trebui să aibă prioritate în fața elementelor decorative costisitoare. Într-o locuință de 30 de metri pătrați, confortul nu depinde de numărul pieselor de mobilier, ci de cât spațiu liber rămâne după instalarea lor. O amenajare bine gândită poate transforma o garsonieră obișnuită într-o locuință în care fiecare metru pătrat are un rost. Dan DIMA