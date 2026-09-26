* întreținerea lunară la salon poate costa câteva sute de lei sau poate depăși 2.000 de lei, în funcție de serviciile alese * o comparație a tarifelor publicate de saloanele și clinicile din Iași arată cât costă îngrijirea de bază și cum crește bugetul odată cu alegerea tratamentelor premium

O manichiură, o programare la coafor, întreținerea sprâncenelor și un tratament facial pot transforma îngrijirea personală într-o cheltuială lunară consistentă. La Iași, prețurile variază în funcție de salon, complexitatea procedurii, produsele utilizate și experiența specialistului. De la o rutină minimală până la serviciile premium și estetica medicală, diferențele se măsoară în mii de lei anual.

Manichiura și pedichiura, cheltuieli care se repetă lunar

Manichiura este una dintre cheltuielile recurente din bugetul de îngrijire. O comparație a tarifelor afișate de saloanele ieșene arată că o manichiură clasică poate costa 100–120 de lei, în timp ce una semipermanentă ajunge la 170–180 de lei. Întreținerea unghiilor cu gel poate urca la 240–280 de lei, în funcție de tehnică și complexitate.

La Blueberry Beauty Salon, manichiura semipermanentă este afișată la 170 de lei, cu un supliment de 20 de lei pentru modelul french. La Muzza Divine Beauty, aceeași categorie de serviciu costă 180 de lei, iar întreținerea gelului este tarifată între 240 și 280 de lei.

Pedichiura adaugă o nouă cheltuială. Tarifele publicate de Muzza indică 200 de lei pentru pedichiura complexă și 210 lei pentru varianta semipermanentă. Astfel, o femeie care își întreține lunar atât manichiura, cât și pedichiura semipermanentă poate ajunge la aproximativ 390 de lei, fără modele speciale sau alte servicii.

Coaforul, de la un simplu tuns la sute de lei pentru culoare

Îngrijirea părului introduce unele dintre cele mai mari diferențe între un buget minimal și unul premium.

La Saloanele Melany din Iași, tarifele publicate pentru spălat, tuns și coafat sunt cuprinse între 52 și 80 de lei, iar serviciile de spălat și coafat între 38,50 și 70 de lei. Vopsitul are prețuri diferite în funcție de gama de produse utilizată.

În alte saloane, costurile cresc odată cu lungimea părului și tehnica folosită. La Muzza, tunsul pentru păr mediu este afișat la 120 de lei, vopsitul la 320 de lei, iar balayage-ul pentru păr mediu la 650 de lei. Pentru părul lung, aceeași tehnică ajunge la 770 de lei.

Un serviciu de reconstrucție capilară poate costa între 350 și 800 de lei, în timp ce tratamentele cu keratină sau cele comercializate sub denumirea de botox capilar sunt afișate la 450–990 de lei.

Diferența este importantă pentru bugetul lunar. O femeie care merge la coafor doar pentru tuns, o dată la două luni, nu are aceleași cheltuieli cu o clientă care își vopsește lunar rădăcinile, își aranjează săptămânal părul și apelează periodic la tratamente profesionale.

Tratamentele faciale pot adăuga câteva sute de lei la fiecare programare

Îngrijirea tenului reprezintă o altă componentă a pieței frumuseții din Iași. Tarifele publicate pentru tratamentele faciale arată că o ședință poate porni de la 150 de lei și poate depăși 300 de lei, în funcție de procedură.

La Muzza, hidrodermabraziunea costă 200 de lei, tratamentul cu oxigen hiperbaric 250 de lei, iar radiofrecvența facială 220 de lei. La Ellisium, un tratament facial antiacneic este afișat la 349 de lei.

La aceste servicii se pot adăuga întreținerea sprâncenelor, laminarea genelor și epilarea facială. Un pensat de întreținere este afișat la 40 de lei, laminarea sprâncenelor la 150 de lei, iar extensiile de gene pot ajunge la 250–290 de lei, în funcție de tehnică.

Costul unei vizite nu reprezintă însă automat o cheltuială lunară. Frecvența tratamentelor trebuie stabilită în funcție de tipul de ten, nevoile individuale și recomandările specialistului.

De la 180 la 1.300 de lei lunar. Cât costă două rutine diferite de frumusețe

Pentru a înțelege dimensiunea cheltuielilor, am construit două scenarii orientative, pornind de la tarifele publice ale saloanelor ieșene. Acestea nu reprezintă media cheltuielilor femeilor din Iași, ci exemple de bugete pentru două rutine diferite de îngrijire.

O femeie care alege o manichiură clasică de 100 de lei, un pensat de întreținere de 40 de lei și un tuns de 80 de lei la fiecare două luni ajunge la un buget mediu de aproximativ 180 de lei lunar. Pe parcursul unui an, cheltuiala totală este de 2.160 de lei. Dacă adaugă și un tratament facial lunar de 150 de lei, bugetul crește la 330 de lei.

La polul opus, o rutină premium poate include manichiură semipermanentă de 180 de lei, pedichiură de 210 lei, pensat de 40 de lei, vopsit de 320 de lei, două ședințe de coafat în valoare totală de 240 de lei și un tratament facial de 250 de lei. Dacă adăugăm și costul mediu lunar al unui tuns efectuat o dată la două luni, bugetul ajunge la aproximativ 1.300 de lei.

În acest scenariu, întreținerea anuală costă 15.600 de lei, fără produsele cosmetice cumpărate pentru acasă, machiajul profesional sau procedurile estetice medicale.

Diferența dintre cele două scenarii este de 1.120 de lei lunar, echivalentul a 13.440 de lei anual.

Calculele sunt orientative și nu presupun că toate serviciile sunt efectuate în același salon. În cazul vopsitului, trebuie verificat dacă spălatul și coafatul sunt deja incluse în preț, pentru a evita contabilizarea de două ori a aceleiași prestații.

Estetica medicală poate schimba radical bugetul

Dincolo de serviciile obișnuite de cosmetică, clinicile de estetică medicală din Iași afișează tarife de ordinul sutelor sau miilor de lei pentru proceduri injectabile și tratamente specializate.

La Susanu Clinic, tratamentul cu toxină botulinică pentru o zonă este afișat la 580 de lei, în timp ce acidul hialuronic pentru buze, în cantitate de 1 ml, costă 1.600 de lei. Mezoterapia este tarifată la 970 de lei.

La Cronos Med Iași, corectarea ridurilor de expresie cu toxină botulinică este afișată la 1.080 de lei pentru o zonă și 1.800 de lei pentru trei zone. Tratamentele injectabile cu acid hialuronic pentru volumizarea buzelor sau corectarea ridurilor sunt afișate la 1.600 de lei.

Aceste cheltuieli nu trebuie confundate cu întreținerea lunară obișnuită. Procedurile au indicații, intervale de repetare și contraindicații specifice, iar necesitatea lor trebuie evaluată medical. Costul consultației poate fi separat de cel al intervenției.

O singură procedură estetică poate depăși, așadar, întregul buget lunar destinat coaforului, manichiurii și cosmeticii.

Cât costă frumusețea într-un an? Cheltuielile care nu se văd în bugetul lunar

Privită lunar, o cheltuială de 180 sau 300 de lei poate părea relativ ușor de integrat în bugetul personal. Pe parcursul unui an, însă, programările recurente ajung la câteva mii de lei.

Pentru o femeie care alocă 500 de lei lunar serviciilor de înfrumusețare, suma anuală ajunge la 6.000 de lei. La un buget de 1.000 de lei, costul crește la 12.000 de lei, iar la 1.500 de lei lunar ajunge la 18.000 de lei.

La aceste sume se adaugă produsele folosite acasă: șampon, balsam, produse de îngrijire a tenului, creme de protecție solară, machiaj și parfumuri. Acestea nu au fost incluse în calculele pentru serviciile de salon.

Piața frumuseții din Iași oferă, astfel, servicii pentru bugete foarte diferite. De la întreținerea de bază până la tratamentele cosmetice complexe, costul final depinde nu doar de prețul fiecărei programări, ci și de frecvența cu care aceasta este repetată.

Pentru cliente, comparația utilă nu este doar între tarifele afișate de saloane, ci între costul complet al serviciilor, ceea ce este inclus în preț și cheltuiala anuală pe care o presupune rutina aleasă. Tania DAMIAN