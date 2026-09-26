* cafeaua de specialitate schimbă obiceiurile de consum din Iași * de la espresso-ul de 10 lei la băuturile de 25 de lei, cafenelele devin spații de socializare, întâlniri și lucru * o singură cafea cumpărată zilnic poate însemna o cheltuială de 750 de lei pe lună

O cafea în drum spre serviciu, un cappuccino între două întâlniri sau un flat white lângă laptop. Pentru tot mai mulți ieșeni, cafeaua nu mai este doar băutura care deschide dimineața, ci un ritual urban cu propriile reguli, preferințe și costuri. Cafenelele independente, prăjitoriile și băuturile preparate din boabe cu origini atent selecționate au schimbat experiența consumatorilor. În spatele unei cești se află însă și un calcul financiar: la 25 de lei pe zi, plăcerea cafelei ajunge la 750 de lei lunar și peste 9.000 de lei anual.

De la espresso de 10 lei la băuturile care depășesc 25 de lei

Prețurile afișate de cafenelele din Iași arată cât de mult s-a diversificat oferta. La Two Space, pe strada Arcu, un espresso costă 10 lei, iar un espresso dublu ajunge la 15 lei. La Acaju, un cappuccino este 14 lei, iar un latte sau un flat white costă 16 lei. La True Fine Coffee, în locația Palas, un cappuccino costă 17 lei, un flat white 18 lei, iar un caffe latte 20 de lei. Băuturile reci pot fi mai scumpe: un cold brew este 25 de lei, iar variantele cu lapte, fructe sau alte ingrediente ajung la 30 de lei. Diferențele de preț nu țin doar de cantitatea de cafea. Originea boabelor, metoda de prăjire, rețeta, laptele folosit și costurile de funcționare ale cafenelei contribuie la prețul final. Pentru consumatori, alegerea nu mai este limitată la o cafea scurtă sau una lungă, ci include o întreagă gamă de preparate și experiențe.

Cât costă o cafea cumpărată zilnic? Calculul pentru o lună și un an

O cafea de 15 sau 20 de lei poate părea o cheltuială neînsemnată. Repetată în fiecare dimineață, însă, schimbă considerabil bugetul personal. Un ieșean care cumpără zilnic un espresso de 10 lei cheltuiește 300 de lei într-o lună de 30 de zile. Pentru un cappuccino de 16 lei, suma urcă la 480 de lei, iar un latte de 20 de lei înseamnă 600 de lei lunar. La un preț de 25 de lei, ritualul ajunge la 750 de lei pe lună. Menținut timp de 365 de zile, obiceiul presupune o cheltuială anuală de 9.125 de lei. Dacă se adaugă un croissant, o prăjitură sau o a doua cafea, nota de plată crește. Pentru cei care cumpără cafea numai în zilele lucrătoare, calculul este diferit. La 22 de zile pe lună, un cappuccino de 16 lei costă 352 de lei, iar o băutură de 25 de lei ajunge la 550 de lei. Aceste sume sunt scenarii de consum, nu cheltuieli medii măsurate în rândul ieșenilor. Ele arată însă cât poate reprezenta în buget un obicei aparent mărunt, mai ales atunci când este împărțit între mai mulți membri ai familiei.

Cafeaua de specialitate schimbă gusturile ieșenilor

Dincolo de prețuri, schimbarea se observă în felul în care este prezentată și consumată cafeaua. În cafenelele de specialitate, originea boabelor, regiunea de cultivare, varietatea și metoda de procesare devin informații relevante pentru client. Boabele provenite din Etiopia, Columbia, Brazilia sau Costa Rica pot avea profiluri aromatice diferite, de la note de ciocolată și caramel până la fructe roșii, citrice ori flori. Aceste caracteristici rezultă din varietate, condițiile de cultivare, procesare și prăjire, fără să presupună neapărat adăugarea unor arome. În acest circuit, prăjitoriile au un rol esențial. Alegerea boabelor verzi și controlul prăjirii influențează gustul final, iar prepararea realizată de barista poate evidenția sau diminua caracteristicile cafelei. Pentru consumator, experiența devine una de descoperire. Cafeaua poate fi degustată, comparată și aleasă în funcție de preferințe, nu doar de intensitatea percepută. O parte dintre clienți transferă acest interes și acasă, unde folosesc râșnițe, espressoare sau metode alternative de preparare.

Cafeneaua devine birou, loc de întâlnire și spațiu de socializare

Un alt element al noii culturi a cafelei este timpul petrecut în cafenea. Pentru studenți, freelanceri și persoane care lucrează de la distanță, o masă, o priză și o conexiune la internet pot transforma localul într-un spațiu de lucru temporar. Two Space, de exemplu, include explicit în prezentarea sa mesele pentru întâlniri și prizele pentru laptop.

Din perspectiva clientului, o cafea cumpărată într-un asemenea loc înseamnă mai mult decât băutura propriu-zisă. În preț intră și posibilitatea de a petrece timp într-un spațiu amenajat, de a avea o întâlnire profesională sau de a lucra în afara locuinței.

Pentru operatori, acest comportament aduce însă o provocare: mesele ocupate timp îndelungat trebuie puse în balanță cu numărul de clienți și cu cheltuielile de funcționare. De aceea, dimensiunea spațiului, amplasarea și serviciile oferite pot influența modelul de afaceri al fiecărei cafenele.

Laptele vegetal și băuturile reci schimbă meniurile

Diversificarea consumului se observă și în preferințele alimentare. Laptele vegetal, în special cel de ovăz, a devenit o alternativă prezentă în meniurile cafenelelor, alături de rețetele clasice cu lapte de origine animală. La Acaju, produsele cu lapte pot fi preparate, la cerere, cu lapte vegetal, fără cost suplimentar, potrivit meniului publicat de local.

În același timp, cold brew, espresso tonic și băuturile aromatizate extind ritualul cafelei dincolo de dimineață. Unele preparate combină cafeaua cu fructe, siropuri sau înghețată și se apropie de categoria deserturilor. Această diversitate permite cafenelelor să atragă clienți cu preferințe diferite, dar contribuie și la creșterea valorii unei comenzi.

Iași Coffee Festival revine în noiembrie, la Palatul Culturii

Interesul pentru cafeaua de specialitate va avea un nou punct de întâlnire în perioada 20–22 noiembrie 2026, când Palatul Culturii va găzdui Iași Coffee Festival. Evenimentul va reuni prăjitorii, distribuitori de echipamente profesionale, producători și pasionați de cafea. Sunt anunțate Campionatele Naționale de Cup Tasters, Latte Art și Coffee in Good Spirits, alături de workshop-uri și discuții cu profesioniști din industrie. Accesul vizitatorilor la târg și la competiții va fi gratuit. Potrivit organizatorilor, ediția precedentă a atras peste 22.000 de vizitatori în cele trei zile de desfășurare. Festivalul oferă astfel un prilej de întâlnire între consumatori și profesioniști, dar și posibilitatea de a descoperi sortimente, metode de extracție și tehnici de preparare care nu sunt întotdeauna familiare publicului larg. Pentru Iași, cultura cafelei înseamnă deja mai mult decât un espresso băut în grabă. Înseamnă afaceri locale, noi obiceiuri de consum, spații de întâlnire și o cheltuială care merită privită atent. Între cafeaua de 10 lei și cea de 25 de lei, fiecare consumator își construiește propriul ritual. Iar la sfârșitul lunii, diferența se vede nu doar în gust, ci și în buget. Tania DAMIAN