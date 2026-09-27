Accident pe DN 28, la Bălțați! Două persoane au ajuns la spital

Accident rutier pe DN 28, în zona localității Bălțați! Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, iar trei persoane au avut nevoie de evaluare medicală. Două dintre victime au fost transportate la spital.

Alarma s-a dat prin 112, iar la fața locului au intervenit rapid pompierii de la Detașamentul de Pompieri Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere echipată pentru descarcerare și prim ajutor, o autospecială de intervenție și descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat.

În sprijinul salvatorilor a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic.

În cele două autoturisme se aflau trei persoane. Din fericire, toate erau conștiente și nu au rămas încarcerate. După evaluarea medicală, două victime au fost transportate la spital, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Intervenția a mobilizat un ofițer și nouă subofițeri din cadrul pompierilor militari.

Accidentul readuce în atenție riscurile de pe drumurile intens circulate și necesitatea unei atenții sporite la volan. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze distanța regulamentară și să evite depășirile sau manevrele riscante.

De asemenea, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii și consumul de alcool sau substanțe care afectează capacitatea de a conduce pot transforma o clipă de neatenție într-o tragedie.

În cazul unui accident sau al unei alte situații de urgență, apelați imediat numărul 112 și transmiteți cât mai exact locul și natura evenimentului. Andrei TURCU