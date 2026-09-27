Iașul dă lovitura: a patra victorie la rând! USV-CSM 2-0 cu Gheorgheni

* în clasament, după șase etape, USV-CSM e pe poziția secundă, dar cu același număr de puncte cu liderul CSM Vaslui, despărțite de golaveraj, 9-6 în favoarea vasluienilor * etapa viitoare, pe 3 octombrie, ieșenii se vor deplasa la Vaslui, pentru derbiul campionatului

CS USV-CSM Iași 2020 continuă seria bună! Echipa ieșeană a bifat sâmbătă a patra victorie consecutivă, după ce a trecut cu 2-0 de CS-VSK Gheorgheni, într-un meci controlat de gazde și decis prin două goluri spectaculoase.

Ieșenii au început în forță și puteau deschide scorul încă din minutul 11. Alexandru Marin a profitat de o gafă a unui fundaș advers și i-a trimis lui Olaru, însă șutul acestuia de la numai 6 metri a fost respins miraculos de portar.

USV-CSM a continuat să preseze, în timp ce Gheorgheni a mizat mai ales pe contraatac. Alecsandru a trecut pe lângă deschiderea scorului, iar Al. Marin a ratat și el ținta cu o lovitură de cap. În minutul 34, Voion a încercat o execuție surprinzătoare de pe stânga, iar portarul oaspeților a fost la un pas să trimită mingea în propria poartă.

Și când toată lumea se pregătea de pauză, a venit lovitura! În minutul 45, Alecsandru a centrat perfect, Al. Marin a așezat mingea cu capul, iar Ciapă a șutat din prima: 1-0!

Golul a avut și o poveste aparte. Ciapă suferise marți o comoție ușoară în partida cu CSM Adjud, dar a revenit rapid și a răsplătit încrederea antrenorului Cristian Ungureanu.

După pauză, ieșenii au continuat să amenințe. Asofiei a trimis peste poartă dintr-o poziție excelentă, dar în minutul 54 a venit golul care a rupt definitiv echilibrul.

Asofiei a trimis o minge lungă, Al. Marin a prelungit cu capul, iar Popovici a profitat de ezitarea fundașului advers. A câștigat duelul aerian și, de la marginea careului, l-a lobat elegant pe portarul Moga, ieșit disperat: 2-0!

De aici, USV-CSM a controlat jocul fără să mai forțeze inutil. Gheorgheni nu a găsit soluții, iar ieșenii au închis partida fără emoții. Singura mare ocazie de pe final i-a aparținut lui Unghianu, care, în minutul 87, a șutat de la doar 4 metri direct în portar.

Patru victorii consecutive și un nou semnal că USV-CSM Iași 2020 nu glumește în acest sezon!

Rezultatele etapei a VI-a: CSM Pașcani – AFC Od. Secuiesc 1-1, FC Bacău 2 – CSM Adjud 0-6, KSE Tg. Secuiesc – Bradul Putna 3-1, Viitorul Onești – CSM Vaslui 1-3, Ceahlăul Piatra Neamț – Aerostar Bacău 0-3.

În clasament, USV-CSM e pe poziția secundă, dar cu același număr de puncte cu liderul CSM Vaslui, 16, despărțite de golaveraj, 9-6 în favoarea vasluienilor.

Etapa viitoare, pe 3 octombrie, ieșenii se vor deplasa la Vaslui, pentru derbiul campionatului.

Daniel LEONTE