* o companie din Miroslava dezvoltă o fabrică în care implanturile medicale vor putea fi realizate prin imprimare 3D, după particularitățile anatomice ale pacienților * investiția, finanțată inclusiv din fonduri europene, reunește cercetarea universitară și producția industrială

Iașul face un pas spre o industrie în care medicina se întâlnește cu ingineria de precizie. Compania VEA MFG dezvoltă în zona industrială Miroslava un centru de cercetare și producție destinat dispozitivelor implantabile personalizate și componentelor pentru industria auto. Proiectul VEAINOV3D, derulat în parteneriat cu Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, are o valoare de aproape 30 de milioane de lei și urmărește trecerea de la prototipuri realizate prin tehnologii 3D la produse destinate pieței. Contractul pentru construirea noii unități a fost atribuit în iulie 2026.

O fabrică de aproape 1.900 de metri pătrați, cu laboratoare și producție 3D

Noua unitate va fi construită în satul Brătuleni, comuna Miroslava. Clădirea va avea parter și etaj, o suprafață desfășurată de aproximativ 1.900 de metri pătrați și va integra laboratoare, spații de cercetare-dezvoltare și zone de producție. Contractul pentru realizarea investiției, în valoare de aproximativ 12,4 milioane de lei, a fost atribuit companiei Prima Construct. Lucrările includ construirea imobilului, realizarea infrastructurii tehnice, montarea echipamentelor și punerea în funcțiune a liniilor tehnologice. Proiectul are o valoare totală de 29.950.876 de lei, dintre care aproximativ 16,66 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 13,29 milioane de lei constituie contribuția beneficiarului. Contractul de finanțare a fost semnat în 2025, iar perioada oficială de implementare se încheie la 20 decembrie 2027.

Implanturi adaptate anatomiei fiecărui pacient

Componenta medicală reprezintă una dintre direcțiile de cercetare ale proiectului. În locul fabricării exclusive a unor dispozitive standardizate, tehnologia 3D permite realizarea unor componente adaptate particularităților anatomice ale pacientului.

În principiu, procesul presupune transformarea informațiilor imagistice într-un model digital, proiectarea dispozitivului și fabricarea acestuia prin tehnologii aditive. Forma și caracteristicile produsului pot fi astfel adaptate cerințelor medicale individuale.

Proiectul VEAINOV3D este structurat în două etape. Prima vizează cercetarea și dezvoltarea a două prototipuri: un dispozitiv implantabil personalizat și un sistem de suspensie pentru vehicule de tip triciclu inversat. A doua etapă urmărește transferul rezultatelor cercetării în producția industrială.

Colaborarea cu Universitatea pentru Științele Vieții din Iași aduce în proiect componenta de cercetare, testare și optimizare tehnologică. Investiția marchează astfel o extindere a activității VEA MFG, companie cu experiență în construcții metalice, prelucrări mecanice și sisteme de evacuare a gazelor, către produse cu aplicații medicale.

De la imprimanta 3D la sala de operație

Producerea unui implant medical nu înseamnă doar realizarea unei piese cu dimensiunile potrivite. Dispozitivele implantabile trebuie să îndeplinească cerințe privind siguranța, performanța, compatibilitatea cu organismul și controlul procesului de fabricație.

Investiția din Miroslava aduce în prim-plan un domeniu aflat la intersecția dintre medicină, inginerie, cercetare universitară și fabricație digitală.

Pentru economia locală, miza este dezvoltarea unor capacități industriale care să transforme rezultatele cercetării în produse cu valoare adăugată ridicată. Pentru sistemul medical, perspectiva este aceea a unor dispozitive concepute în funcție de nevoile individuale ale pacientului.

Dan DIMA