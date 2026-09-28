Exporturile s-au blocat, iar prețul mieilor s-a prăbușit cu 20%

Crescătorii de ovine din județul Iași resimt puternic efectele blocării exporturilor către țările din afara Uniunii Europene. Aproximativ 30.000 de oi și miei plecau anual din județ la export, în special către piețele arabe, iar restricțiile impuse pe fondul pestei micilor rumegătoare și al variolei ovine și caprine au lovit direct în prețurile obținute de fermieri.

România se numără printre statele europene care nu mai pot exporta ovine și caprine, iar efectul s-a văzut rapid la poarta fermei.

La 15 iunie, cu doar câteva zile înainte de interdicție, carcasa de miel de peste 13 kilograme se vindea în România cu 799,8 euro/100 kg, după ce, în primăvară, ajunsese chiar aproape de 1.000 de euro.

După restricțiile comerciale, piața s-a prăbușit. În a treia săptămână de la interdicție, prețul a coborât până la 458,5 euro/100 kg, iar ulterior a început o revenire parțială.

La 7 septembrie, prețul ajunsese la 646,3 euro/100 kg, ceea ce înseamnă cu 19,1% mai puțin decât nivelul din 15 iunie. România a ajuns astfel să aibă cel mai mic preț din Uniunea Europeană pentru această categorie.

Scăderea este cu atât mai dureroasă pentru crescătorii români cu cât, în aceeași perioadă, prețul mediu european a coborât cu doar 8,8%.

O lovitură directă pentru fermele din Iași

Pentru crescătorii de ovine din județul Iași, restricțiile sunt cu atât mai importante cu cât exportul reprezenta o piață esențială. O parte importantă a animalelor ajungea în țări precum Iran, Kuweit, Siria și Iordania.

În lipsa accesului la aceste piețe, oferta de animale disponibile pe piața internă crește, iar fermierii au mai puține variante pentru valorificarea efectivelor. Rezultatul este presiunea asupra prețului.

Datele europene arată cât de diferit a reacționat piața de la un stat la altul. România a avut una dintre cele mai abrupte scăderi, fiind depășită doar de Bulgaria, care se confruntă la rândul său cu restricții la export.

În Bulgaria, prețul a coborât la 878,5 euro/100 kg, de la aproximativ 1.000 de euro în iunie. În schimb, în alte state membre prețurile au mers în direcția opusă: în Portugalia au crescut cu aproximativ 26%, până la 950 de euro/100 kg, iar în Ungaria cu 11,7%, până la 1.153 de euro/100 kg.

Pentru crescătorii ieșeni, problema nu este doar scăderea temporară a prețului. Blocarea exporturilor înseamnă pierderea unor clienți tradiționali și acumularea unei presiuni suplimentare asupra fermelor care depind de vânzarea animalelor. Raluca STROE