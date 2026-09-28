* un economist cu studii superioare este căutat la Iași pentru 4.000 de lei pe lună * pentru un șofer categoria C, ofertele urcă la 5.200–5.400 de lei, iar pentru meserii tehnice apar salarii de până la 2.000 de euro * anunțurile din septembrie arată o piață în care diploma nu mai aduce automat cel mai mare salariu de intrare

Patru sau cinci ani de facultate nu mai garantează că primul salariu va fi mai mare decât cel al unui absolvent care a ales o calificare tehnică. O fotografie a ofertelor de muncă publicate în septembrie la Iași arată exact această răsturnare: 4.000 de lei pentru economist, peste 5.200 de lei pentru șofer categoria C și până la 2.000 de euro pentru un montator sau electromecanic de macarale. Nu sunt salarii medii, ci bani puși pe masă de angajatori pentru competențe de care au nevoie acum.

Meseria rară începe să coste mai mult decât diploma

Imaginea devine și mai interesantă în zona tehnică. Pentru un post de montator/electromecanic de macarale în Iași era afișat un salariu de 1.000–2.000 de euro pe lună, pentru un candidat calificat, cu experiență de până la trei ani. Pentru un ajutor de tehnician în instalații electrice și curenți slabi apărea un interval de 3.000–5.000 de lei lunar. Sunt meserii în care angajatorul nu cumpără o diplomă generică, ci posibilitatea ca omul respectiv să știe efectiv să monteze, să repare, să conducă un vehicul greu, să lucreze cu instalații, utilaje ori echipamente pentru care nu pot fi formați oameni de pe o zi pe alta.

Aici se schimbă ecuația. Timp de ani întregi, mesajul transmis multor familii a fost simplu: copilul trebuie să facă facultate pentru a avea un serviciu bun. Piața muncii din 2026 arată că întrebarea trebuie reformulată. Nu mai este suficient „are facultate?”, ci „ce știe să facă și cât de căutată este competența lui?”.

Un permis categoria C poate valora imediat mai mult pe piață

La șoferii profesioniști, diferența este foarte vizibilă. În septembrie apar repetat oferte de 5.200–5.250 de lei pentru șoferi categoria C în distribuție. Pentru un post din Tomești, salariul afișat era de 5.200–5.400 de lei. Alte anunțuri pentru aceeași categorie indicau 4.500 de lei. Un permis profesional, experiența pe distribuție și disponibilitatea pentru o muncă solicitantă pot aduce la angajare un salariu mai mare decât unele poziții pentru care este cerută facultatea.

Ar fi însă greșit ca un adolescent să tragă concluzia că facultatea nu mai merită. Salariul din primul an nu spune cât va câștiga un om peste cinci sau zece ani. Un economist poate porni de la 4.000 de lei și ulterior poate ajunge contabil-șef, consultant, controller financiar, auditor, manager financiar sau antreprenor. În numeroase domenii, accesul la astfel de poziții este mult mai dificil sau imposibil fără studii superioare.

În același timp, nici meseria nu mai trebuie privită ca soluția pentru cei care „nu merg la facultate”. Un electrician bun, un electromecanic, un operator specializat, un frigotehnist sau un șofer profesionist au nevoie de pregătire, autorizări, experiență și responsabilitate.

Diferența este că piața începe să le pună un preț vizibil.

Facultatea poate rămâne o investiție foarte bună. Dar numai diploma, fără experiență, competențe digitale, limbi străine, specializare sau capacitatea de a face ceva pentru care există cerere, valorează mai puțin decât în imaginarul generațiilor precedente.

Dan DIMA