* ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași începe pe 1 octombrie * timp de opt zile, orașul va găzdui artiști din 20 de țări, 18 exclusivități naționale și zeci de spectacole, performance-uri, expoziții și concerte

După cele două zile de Prolog din 20 și 27 septembrie, FITPTI 2026 intră în programul principal. Sub tema „Societatea spectacolului”, festivalul se desfășoară între 1 și 8 octombrie și mută teatrul din sălile clasice în peste 25 de spații din Iași, de la Grădina Botanică și Copou până la Spitalul de Copii, cartierul Alexandru cel Bun și un tramvai aniversar.

FITPTI 2026: 20 de țări și până la 10 evenimente pe zi

Organizatorii anunță 18 exclusivități naționale, companii și forme de expresie artistică prezentate pentru prima dată în România. Festivalul reunește artiști din 20 de țări: Argentina, Austria, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România, Suedia, Slovacia, SUA și Ungaria. Din România participă artiști și instituții din Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Galați, Alba Iulia, Târgu Mureș și Suceava. Tema ediției, „Societatea spectacolului”, mută însă accentul dincolo de scena propriu-zisă, spre felul în care spectacolul, imaginea și expunerea publică au ajuns să modeleze viața cotidiană. Programul include, în medie, 8–10 evenimente în fiecare zi.

„Publicitatea, divertismentul, vedetismul, propaganda, rețelele de socializare au scindat lumea în realitate și imagine. Modurile de înțelegere a societății sunt impuse de aceste forme de show, reflectarea ei cosmetizată a produs un salt mental și o autoritate paralelă, a adevărurilor alternative. Lumea post-adevăr e definită prin aparențe care relativizează. Reprezentarea e preferată realului, cetățenii au devenit consumatori de iluzii. Dimensiunea performativă a vieții civile a ocupat prim-planul: spațiul public s-a transformat într-o imensă scenă, actanții nu au pregătire artistică, dar joacă. În spiritul timpului, fiecare ne-am confecționat o identitate pe social media, camuflajul în realitatea virtuală sub aliasuri ori avataruri ne transformă în personaje. Ne dăm în spectacol prin postările online, prin comentarii, ne serializăm existențele”, spune teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

Peste 25 de spații din Iași devin scene

Festivalul iese masiv din clădirea Teatrului Luceafărul. Peste 25 de spații din Iași sunt incluse în program, între acestea Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” – secția Oncologie, Căminul de Vârstnici Copou, Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun, Grădina Copou, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Casa Muzeelor, Casa de Cultură a Municipiului și alte spații culturale sau neconvenționale.

În circuit intră inclusiv un tramvai aniversar dedicat celor 75 de ani de existență ai Teatrului Luceafărul.

Programul nu se limitează la spectacole de teatru. Publicul va putea participa la spectacole indoor și outdoor, dans, instalații interactive, acrobații la mare înălțime, performance-uri, expoziții, filme, workshop-uri, teatru studențesc și concerte de muzică clasică, cabaret sau chitară.

Diversitatea spațiilor și a formulelor artistice este una dintre caracteristicile ediției din acest an: spectatorul nu mai este chemat doar într-o sală de teatru, ci întâlnește arta în cartiere, instituții publice, grădini, cafenele sau în mijloacele de transport.

Prima zi aduce spectacole prezentate în exclusivitate în România

Joi, 1 octombrie, FITPTI debutează cu producții prezentate în premieră sau exclusivitate națională.

Compania AntaAgni din Slovacia vine la Iași cu „Visuri Led”, un spectacol care combină coregrafia, acrobația și tehnologia de ultimă generație. Tot în prima zi este programat „Carnavalul de carton”, al Teatrului Lempen din Marea Britanie, o creație nonverbală construită pe muzica lui Camille Saint-Saëns.

Între spectacolele importante ale ediției se află și „Mai e vreun candidat?”, spectacol-concert imaginat de Ada Milea după „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale pentru echipa Teatrului Național București.

Programul mai cuprinde „Scandal în culise”, al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, „Un altfel di Harap-Alb”, al Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, „Pământul pe care l-am împărțit”, producție a Grand Théâtre Luxembourg, „Colibri”, al Teatrului de Artă București, precum și „Pași pe orizont”, cu acrobații la mare înălțime realizate de Flaviu Cernescu.

Festivalul include și proiecte care discută direct realitatea tehnologică actuală. Între acestea se află instalații new-media în care spectatorul devine parte a lucrării, dar și spectacole care explorează relația dintre om și inteligența artificială.

Maura ANGHEL