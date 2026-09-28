* un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit luni, 28 septembrie, pe Aerodromul din Iași * aeronava a luat foc în urma impactului cu solul, însă persoana aflată la bord a reușit să se evacueze

Pompierii militari au fost solicitaţi, în urmă cu puţin timp, să intervină la Aerodromul Iaşi, de pe strada Aviaţiei, după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu o aeronavă, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri, echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detaşamentului 1 şi un echipaj medical cu medic, al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu echipajele aferente. „La sosirea forţelor de intervenţie, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultrauşoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informaţiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecţiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conştient şi prezenta escoriaţii la nivelul membrelor inferioare şi sângerare la nivelul cavităţii bucale. Acesta a fost preluat de echipajul TIM şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale. Echipajele ISU s-au întors la bază", transmite ISU Iaşi.

Laura RADU