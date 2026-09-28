* UMF „Grigore T. Popa” din Iași formează echipa didactică pentru copiii care își continuă educația în timpul spitalizării * sunt disponibile 21 de posturi, de la învățători la profesori de română, biologie sau informatică

Școala poate continua și dintr-un salon de spital. La Iași, 21 de cadre didactice sunt căutate pentru a lucra cu elevi care, din cauza tratamentelor sau a unei perioade lungi de internare, nu pot participa la cursurile obișnuite. Selecția este organizată de UMF „Grigore T. Popa”, iar înscrierile au loc pe 30 septembrie și 1 octombrie 2026.

Profesorul trebuie să adapteze lecția la starea copilului

Nu este vorba despre o clasă obișnuită, cu catalog, bancă și orar fix. În „Școala din spital”, lecția se construiește în jurul stării copilului, al tratamentului și al timpului pe care acesta îl poate acorda învățării. Echipa va include un educator, trei învățători și profesori pentru Limba și literatura română, Limba engleză, Matematică, Biologie, Istorie, Geografie, Informatică, Educație plastică și Științe ale naturii. Cele mai multe poziții sunt la Limba română, unde sunt disponibile patru posturi. Istoria are trei locuri, iar engleza, biologia și geografia câte două. Lista este completată de câte un post pentru educator, Matematică, Informatică, Educație plastică și Științe ale naturii.

Miza nu este doar recuperarea unor lecții pierdute. Pentru un copil internat mai multe săptămâni sau luni, școala înseamnă și continuitate, rutină și legătura cu viața din afara spitalului.

Nu orice profesor poate intra în acest sistem

Candidații trebuie să fie deja titulari în învățământ și să facă parte din Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital”. Sunt obligatorii studiile corespunzătoare disciplinei, pregătirea psihopedagogică și calificarea didactică recunoscută oficial. Contează și rezultatul obținut la titularizare: minimum 5 pentru profesorii care au susținut examenul în ultimii trei ani și minimum 6 dacă examenul a fost dat cu mai mult timp în urmă.

Dincolo de diplome, selecția urmărește însă un profil profesional aparte.

Profesorul trebuie să poată lucra cu un singur elev sau cu grupuri foarte mici, să schimbe ritmul lecției de la o zi la alta și să accepte că planificarea poate fi modificată de o investigație medicală, de o procedură sau pur și simplu de starea copilului.

UMF cere și capacitatea de colaborare cu medicii, consilierii școlari și familiile elevilor.

Experiența în învățământ special, educație remedială, consiliere, educație incluzivă ori pedagogie spitalicească poate reprezenta un avantaj.

Într-un sistem educațional construit aproape întotdeauna în jurul ideii că elevul merge la școală, „Școala din spital” inversează logica. Aici, școala este cea care merge la copil.

Profesorul trebuie să poată transforma o oră de curs într-o lecție de 20 sau 30 de minute, să accepte întreruperi, să renunțe uneori la evaluarea clasică și să găsească o formă de predare care să nu adauge presiune peste boală.

Cele 21 de posturi scoase acum la concurs la Iași reprezintă, în fond, începutul unei echipe educaționale pentru copiii care riscă să piardă nu doar zile de școală, ci luni întregi din parcursul lor educațional.

Teona SOARE