* în ultima zi din septembrie, TUIASI oferă locurile rămase în Campusul „Tudor Vladimirescu” studenților altor universități * UAIC începe redistribuirea paturilor neocupate * paradoxul începutului de an universitar este evident: în același oraș există și camere libere, și studenți care încă nu au prins un loc în cămin

Iașul începe anul universitar cu o situație greu de explicat doar prin numărul de paturi: există locuri libere în cămine, dar există în continuare și studenți care încearcă să obțină o cameră.

Pe 30 septembrie a fost ultima zi în care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” a acordat locurile rămase disponibile în Campusul „Tudor Vladimirescu” studenților celorlalte patru universități de stat din Iași. Locurile au fost oferite în perioada 28–30 septembrie după principiul „primul venit – primul servit”, după încheierea procesului de cazare pentru studenții proprii ai TUIASI. Doar cu o săptămână înainte, imaginea era însă diferită.

107 studenți au trebuit mutați din T9

Pe 23 septembrie, TUIASI anunța o situație dificilă pentru 107 studenți repartizați inițial în căminul T9, unde cazarea era posibilă numai până la 28 septembrie. Universitatea a identificat ulterior locuri pentru aceștia în alte cămine ale campusului. Cazul nu arată că universitatea ar fi rămas fără paturi, ci cât de mult depinde cazarea de clădire, calendar, facultate și momentul în care un loc devine efectiv disponibil. La numai două zile după anunțarea problemei din T9, TUIASI comunica faptul că procesul de cazare pentru propriii studenți fusese încheiat și că locurile rămase puteau fi oferite tinerilor din celelalte universități. Campusul „Tudor Vladimirescu” are 21 de cămine și aproximativ 8.000 de locuri, dar această capacitate nu funcționează ca un singur rezervor din care fiecare pat vacant poate fi ocupat instantaneu de oricare student.

La UAIC, cazarea continuă și după 30 septembrie

Situația este și mai vizibilă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. UAIC are, pentru anul universitar 2026–2027, 5.684 de locuri de cazare. Dintre acestea, 5.066 au fost repartizate celor 15 facultăți, restul fiind rezervate unor categorii precum studenți cu dizabilități, familiști, studenți străini, Erasmus sau alte situații speciale. Dar nici după mai multe tururi procesul nu este închis. Conform calendarului oficial, pe 29 septembrie au fost centralizate din nou locurile rămase libere după anularea dispozițiilor nefolosite. De astăzi, 30 septembrie, și până pe 9 octombrie, facultățile pot afișa zilnic noi liste cu studenți care primesc drept de cazare. Sistemul continuă să recupereze și să redistribuie locurile care devin disponibile de la o zi la alta.

Cum pot exista simultan locuri libere și studenți fără cameră? Pentru că un „loc liber” nu este întotdeauna echivalent cu „un loc disponibil pentru oricine”.

Căminele sunt împărțite pe facultăți, categorii de confort și sexe, iar unele locuri sunt rezervate unor categorii speciale. În plus, un pat poate reveni în sistem abia după ce studentul căruia i-a fost emisă dispoziția nu se prezintă în termenul stabilit. Prin urmare, în același moment pot exista paturi neocupate într-o parte a sistemului și cereri nerezolvate în alta.

Într-un Iași universitar în care chiriile private apasă tot mai greu asupra bugetelor studenților, eficiența sistemului de cazare nu se mai poate măsura doar în numărul total de paturi.

Clara DIMA