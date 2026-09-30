Tot mai multe absolvente ale liceelor de elită din Iași aleg haina militară!

* de la „Negruzzi” și „Racoviță”, direct spre medicina militară și aviație * Ana-Maria Andriescu, absolventă a Colegiului Național „Costache Negruzzi” - promoția 2026, a fost admisă pe unul dintre cele doar două locuri scoase la concurs pentru absolvenții unităților civile de învățământ liceal

Performanța școlară de vârf nu le-a împins spre o carieră comodă, ci spre domenii în care disciplina, curajul și responsabilitatea sunt esențiale. Două absolvente de excepție ale liceelor de elită din Iași au ales, după terminarea clasei a XII-a, drumul carierei militare.

Mai întâi, Denisa-Mădălina Humă, șefă de promoție 2026 a Colegiului Național „Emil Racoviță”, o absolventă de top a Iașului a ales uniforma militară. Denisa-Mădălina a încheiat liceul cu media multianuală 10,00, ca șefă de promoție, și a fost admisă, în sesiunea din iulie 2026, la programul de studii universitare de licență Medicină militară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Acum, o altă absolventă a unui colegiu de elită din municipiu pornește pe un drum spectaculos.

De la „Negruzzi”, la cockpitul unui avion militar

Ana-Maria Andriescu, absolventă a Colegiului Național „Costache Negruzzi” – promoția 2026, este în prezent studentă la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, specializarea Management aeronautic – Aviație piloți.

Performanța sa este cu atât mai importantă cu cât a fost admisă pe unul dintre cele doar două locuri scoase la concurs pentru absolvenții unităților civile de învățământ liceal.

Visul pentru care a muncit ani la rând s-a conturat încă din adolescență. În clasa a IX-a a început cursurile de parașutism la Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” Iași. Experiența de pe aerodrom a schimbat radical perspectiva asupra viitorului său. „Nu mi-am dorit ceva ușor, ci ceva care să mă țină activă, să mă pasioneze, să mă facă fericită și, în același timp, să-mi ofere posibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți”, povestește Ana-Maria.

A continuat cu parașutismul, a ajuns în lotul județean și și-a fixat un obiectiv extrem de ambițios: să devină pilot pe avion supersonic.

Admiterea la Academia Forțelor Aeriene a fost momentul în care visul a început să prindă contur. Dar studenta spune că adevărata provocare abia începe.

Pentru ea, cariera de pilot militar înseamnă disciplină, pregătire continuă, responsabilitate și tărie de caracter.

Două absolvente de top, două licee de elită din Iași și două drumuri diferite în sistemul militar. Pentru ambele, performanța din liceu a fost doar începutul. Carmen DEACONU