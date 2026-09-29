Pelerinaj la Sfânta Parascheva. Iașul intră într-o săptămână de foc

* pe 8 octombrie, de dimineață, Sfintele Moaște vor fi scoase din Catedrala Mitropolitană și așezate pe baldachinul special amenajat în curtea Mitropoliei * o atenție specială este acordată nopții de 7 spre 8 octombrie, când sunt anunțate peste 160 de autocare care vor ajunge la Iași, cu parcare organizată pe Bulevardul Regele Ferdinand I

Iașul se pregătește să intre în una dintre cele mai intense perioade ale anului. Între 8 și 16 octombrie 2026, Capitala Moldovei va găzdui cea de-a XXXV-a ediție a Sărbătorilor Iașului, evenimentul care transformă anual centrul orașului într-un uriaș punct de întâlnire pentru credincioși, turiști și ieșeni.

Iar ediția din acest an vine cu un moment așteptat cu interes: la Catedrala Mitropolitană vor fi aduse, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Practic, din primele zile ale sărbătorilor, Iașul va începe să funcționeze după un alt ritm.

Startul marelui pelerinaj

Pe 8 octombrie, de dimineață, Sfintele Moaște vor fi scoase din Catedrala Mitropolitană și așezate pe baldachinul special amenajat în curtea Mitropoliei. De aici va începe una dintre cele mai aglomerate perioade pentru centrul Iașului.

Duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00, are loc procesiunea „Calea Sfinților”, pe traseul Catedrala Mitropolitană – strada I. C. Brătianu – Cuza Vodă – Armeană – Costache Negri – Pietonalul Ștefan cel Mare – Catedrala Mitropolitană.

Momentul central vine pe 14 octombrie, de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. De la ora 09:00 este programată Sfânta Liturghie pe podiumul festiv de pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Iașul se transformă pentru pelerini

În paralel cu manifestările religioase, municipalitatea pregătește un program amplu de evenimente. Între 10 și 15 octombrie sunt programate Târgul de Toamnă, Târgul de Blănuri, Sărbătoarea Vinului și un parc de distracții la Ștrandul Municipal.

Pelerinii vor avea la dispoziție ceai cald, iar pe 14 octombrie este programată tradiționala Masă a Pelerinilor, imediat după Sfânta Liturghie.

Pe 14 octombrie, la Palatul Roznovanu, va avea loc „Seara Valorilor”, iar pe 16 octombrie, în Piața Palatului Culturii, Sărbătorile Iașului se încheie cu marele concert și focuri de artificii.

Pregătiri pe ultima sută de metri

Municipalitatea a convocat deja comandamentul pentru organizarea evenimentelor. Se amenajează culoarele pentru pelerini, sunt pregătite spațiile sanitare, se fac lucrări pe traseele de acces, iar serviciile de salubritate și ordine publică vor fi mobilizate pe toată durata sărbătorilor.

Direcția de Asistență Socială pregătește zeci de mii de porții de sarmale, dar și ceai cald pentru pelerini.

O atenție specială este acordată nopții de 7 spre 8 octombrie, când sunt anunțate peste 160 de autocare care vor ajunge la Iași, cu parcare organizată pe Bulevardul Regele Ferdinand I.

Pentru câteva zile, centrul Iașului va deveni astfel scena unui eveniment de proporții: pelerinaj, procesiuni, târguri, mâncare tradițională, concerte și focuri de artificii.

Iar pentru oraș începe, practic, una dintre cele mai aglomerate și spectaculoase săptămâni ale anului.

Carmen DEACONU