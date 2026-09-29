Statul, parohiile și comunitățile împart aceeași factură

* Biserica Domnească de la Ruginoasa, veche de peste două secole și legată direct de istoria lui Alexandru Ioan Cuza, face un pas important spre restaurare * documentația tehnică a primit aviz favorabil în septembrie 2026 * în același județ, alte biserici-monument sunt încă în căutarea banilor sau au ajuns în situația de a necesita intervenții urgente

Iașul are 1.630 de obiective înscrise oficial pe Lista Monumentelor Istorice, al doilea cel mai mare patrimoniu de acest tip din țară. Dintre acestea, 703 sunt monumente de arhitectură. Dincolo de marile clădiri din municipiu există însă un patrimoniu rural enorm: biserici din piatră și lemn, ansambluri parohiale, clopotnițe și ziduri vechi de două sau trei secole. La Ruginoasa, una dintre ele tocmai a trecut o etapă esențială spre restaurare.

Aproape 250.000 de lei numai pentru documentația restaurării

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ruginoasa, parte din Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza, a primit în septembrie 2026 aviz favorabil pentru documentația DALI de restaurare și consolidare. Nu este vorba încă despre contractul lucrărilor propriu-zise. Până să ajungă muncitorii pe șantier, un monument istoric trebuie expertizat, studiat, documentat și proiectat după reguli mult mai stricte decât o construcție obișnuită.

Numai această etapă a primit o finanțare nerambursabilă de 249.650 de lei, acordată de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea dedicată edificiilor de cult. Parohia a obținut pentru proiect un punctaj de 86,20.

Așadar, aproape un sfert de milion de lei este necesar înaintea restaurării efective, numai pentru pregătirea tehnică a intervenției.

O biserică legată de familia Sturza și de Alexandru Ioan Cuza

Biserica nu este doar lăcașul de cult al satului. Face parte din ansamblul istoric de la Ruginoasa.

Lista Monumentelor Istorice datează biserica în 1813, în timp ce istoricul publicat de parohie consemnează ridicarea ei în 1811, de marele vistiernic Săndulache Sturza, pe locul unei biserici mai vechi. Până în 1944 aici au fost păstrate osemintele domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Războiul a lovit puternic clădirea: acoperișul și turla au fost distruse, iar biserica nu a mai putut fi folosită o perioadă. Reparații importante s-au făcut între 1955 și 1958, iar pictura a fost refăcută în anii 1986–1989. Biserica a fost resfințită în august 1992.

Acum, după mai bine de trei decenii, intervenția pregătită este una de restaurare și consolidare a monumentului, nu o simplă renovare.

Iașul are 1.630 de monumente

Problema de la Ruginoasa deschide însă o întrebare mult mai mare.

Potrivit unei prezentări oficiale a Direcției Județene pentru Cultură Iași, județul are 1.630 de obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, fiind pe locul al doilea la nivel național ca număr de monumente. Dintre acestea, 828 sunt obiective arheologice, 703 monumente de arhitectură, 53 monumente de for public și 46 monumente memoriale. Numai în grupa A, cea a monumentelor cu valoare națională sau universală, există 101 poziții de arhitectură.

Lista monumentelor de arhitectură arată cât de mult se întinde patrimoniul religios în afara municipiului Iași: biserici și ansambluri istorice apar la Schitu Hadâmbului, Stroești, Goiești, Gropnița, Târgu Frumos și în numeroase alte sate și comune. Direcția pentru Cultură a realizat separat și inventarierea bisericilor de lemn înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Dar o listă a monumentelor nu este și o listă a monumentelor salvate.

Statul, parohiile și comunitățile împart aceeași factură

Restaurarea patrimoniului rural nu are un singur finanțator. În funcție de proiect, banii pot veni din Timbrul Monumentelor Istorice administrat de Institutul Național al Patrimoniului, din programe europene, din bugete locale sau județene, din fondurile cultelor și ale parohiilor ori din donații.

La Ruginoasa, primul pas important a venit de la INP: 249.650 de lei pentru proiectare. Beneficiarul este însă parohia, care trebuie să ducă proiectul mai departe până la lucrările propriu-zise.

Aici apare problema adevărată a patrimoniului rural ieșean: între înscrierea unei biserici pe Lista Monumentelor Istorice și schelele unei restaurări pot exista ani de expertize, avize, proiecte și căutări de finanțare.

Biserica de la Ruginoasa a trecut acum încă una dintre aceste porți. Pentru alte monumente ale satelor Iașului, documentele oficiale arată că timpul continuă să curgă mai repede decât restaurarea.

Dan DIMA