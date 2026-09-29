Prețuri nebune la Iași: cu 100.000 de euro cumperi doar 38 mp la Gară!

Piața imobiliară din Iași continuă să ridice ștacheta, iar diferențele dintre cartiere pot însemna zeci de mii de euro. În septembrie 2026, un apartament cu două camere se vinde, la nivel de preț cerut, cu o mediană de 99.500 de euro, adică 1.954 de euro pe metrul pătrat.

Iar dacă bugetul este de 100.000 de euro, cartierul în care alegi să cumperi poate schimba radical suprafața pe care o primești.

Gara este campioana prețurilor, cu o mediană de 2.595 euro/mp pentru apartamentele cu două camere. Asta înseamnă că, la 100.000 de euro, cumpărătorul poate spera la aproximativ 38,5 metri pătrați, potrivit datelor platformei VDI, analizate pe baza a câteva mii de anunțuri active

La polul opus se află Bucium, unde metrul pătrat este cotat la 1.698 de euro. Cu același buget de 100.000 de euro, suprafața urcă până la aproximativ 58,9 metri pătrați. Diferența dintre cele două cartiere ajunge astfel la aproximativ 53%.

Între cele două extreme, prețurile se înșiră spectaculos. Centralul ajunge la 2.429 euro/mp, Copoul la 2.380 euro/mp, iar Moara de Vânt la euro/mp. Urmează Canta, cu 2.092 euro/mp, Tudor Vladimirescu, cu 2.040 euro/mp, Tătărași, cu 2.027 euro/mp, și Dacia, la 1.977 euro/mp.

Și mai există un indicator care arată cât de diferită este piața de la un cartier la altul: recuperarea investiției din chirie. Potrivit analizei, un apartament cu două camere se „plătește” cel mai repede din chirie în Alexandru cel Bun, în aproximativ 15,8 ani, la un preț median de 75.900 de euro și o chirie mediană de 400 de euro pe lună. La polul opus se află Canta, unde perioada ajunge la 25,4 ani.

Surpriza vine și la comparația dintre locuințele noi și cele vechi: apartamentele noi sunt ofertate la o mediană de 1.930 euro/mp, în timp ce cele vechi ajung la 1.978 euro/mp.

Cu aceste valori, Iașul ocupă locul 13 din 36 de localități cu ofertă consistentă analizate de VDI.

Important: cifrele reprezintă prețuri cerute, nu prețuri finale de tranzacționare. Mediile sunt, de fapt, mediane calculate din anunțurile active la 29 septembrie 2026, iar cartierele sunt incluse în clasament în funcție de numărul minim de oferte disponibile.

Pe scurt, pentru 100.000 de euro, în Iași poți cumpăra fie aproape 39 de metri pătrați în zona Gării, fie aproape 59 de metri pătrați în Bucium. Aceiași bani. Aproape altă casă. Daniel BACIU