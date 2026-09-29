Iașul sfidează criza de personal din justiție. În Moldova, situația se rupe însă în două

Justiția din Iași stă, la nivelul întregii Curți de Apel, mai bine decât cea din majoritatea regiunilor țării în ceea ce privește ocuparea posturilor de judecător. Problema apare însă atunci când statistica este coborâtă la nivelul fiecărei instanțe: Judecătoria Iași funcționează cu doar 82% dintre posturi ocupate, iar în alte județe ale Moldovei situația este și mai dificilă.

Datele oficiale ale Consiliului Superior al Magistraturii, centralizate la 24 august 2026, arată că la Curtea de Apel Iași gradul de ocupare a posturilor de judecător este de 91%. Din 240 de posturi aflate în schemă, 17 sunt vacante sau vacantabile.

Comparată cu restul României, cifra plasează Iașiul în partea superioară a clasamentului. Doar Curțile de Apel Brașov, București și Cluj au procente mai mari de ocupare – 95%, 93%, respectiv 92%. Iașiul este, astfel, pe locul al patrulea la nivel național, înaintea unor centre judiciare importante precum Ploiești, Oradea, Pitești sau Timișoara.

Diferențele regionale sunt însă considerabile. În Moldova, Curtea de Apel Bacău are un grad de ocupare de 85%, Curtea de Apel Suceava de 81%, iar Curtea de Apel Galați de numai 75%, una dintre cele mai scăzute valori din țară.

Judecătoria Iași, sub media Curții de Apel

În interiorul județului Iași, imaginea este mai puțin confortabilă. Tribunalul Iași are schema de judecători ocupată în proporție de 100%, însă Judecătoria Iași ajunge la numai 82%, cu nouă posturi vacante sau vacantabile dintr-o schemă de 61 de posturi.

Judecătoria Pașcani are 91% ocupare, în timp ce instanțele din Hârlău și Răducăneni apar cu schema complet ocupată.

La Tribunalul Vaslui, gradul de ocupare este de 82%, iar Judecătoria Bârlad coboară la 64%. În schimb, Judecătoriile Vaslui și Huși au 93%, respectiv 100%.

Nordul Moldovei stă mai prost

În zona Suceava–Botoșani, deficitul de personal judecătoresc este mai pronunțat. Curtea de Apel Suceava are 81% ocupare la nivelul întregii scheme, cu 36 de posturi vacante sau vacantabile.

Tribunalul Suceava este la 73%, Judecătoria Fălticeni la 63%, iar Judecătoria Botoșani la 66%. Judecătoria Dorohoi are 67% dintre posturi ocupate.

Nici zona Bacău–Neamț nu este ferită de deficit: Curtea de Apel Bacău are 85% ocupare, Tribunalul Bacău 88%, Tribunalul Neamț 91%, iar media judecătoriilor din această jurisdicție este de 81%.

România: 87% dintre posturile de judecător sunt ocupate

La nivel național, situația centralizată transmisă de CSM indică 5.070 de posturi de judecător, cu un grad general de ocupare de 87,38%.

Diferențele dintre regiunile țării sunt însă mari. Curțile de apel Brașov, București, Cluj și Iași se află în zona superioară a ocupării, în timp ce Galați, Craiova, Constanța, Suceava și Târgu Mureș au procente sensibil mai mici.

În acest tablou, Iașul nu este unul dintre centrele judiciare cu cea mai gravă lipsă de judecători. Dimpotrivă, Curtea de Apel Iași se află în primele patru din țară după gradul de ocupare. Vulnerabilitatea apare însă la nivelul unor instanțe concrete, în special Judecătoria Iași, dar și în alte puncte ale Moldovei.

Iar aici statistica regională devine importantă: Moldova nu are o singură problemă de personal în justiție, ci mai multe situații foarte diferite, de la 100% ocupare la Tribunalul Iași până la 64% la Judecătoria Bârlad, 63% la Judecătoria Fălticeni sau 66% la Judecătoria Botoșani.

CSM precizează că datele se referă la posturile de judecător și că situația este dinamică, în condițiile în care au loc permanent proceduri de promovare, transfer, numire și ocupare a posturilor vacante. Daniel BACIU