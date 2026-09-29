Traficul se închide în reprize de 25 de minute, la Bicaz-Chei, pentru lucrări

Șoferii care circulă pe DN 12C, în zona Bicaz-Chei, județul Neamț, trebuie să se pregătească pentru două luni de restricții și timpi de așteptare. De marți, 29 septembrie, drumarii încep lucrări de rănguire a versantului pe un sector cuprins între kilometrii 27+785 și 32+000.

Intervențiile sunt necesare pentru dislocarea blocurilor de stâncă și îndepărtarea materialului căzut pe carosabil, iar lucrările se vor desfășura cu restricții de trafic aprobate de Poliția Rutieră.

În anumite momente, circulația va fi dirijată alternativ, cu piloți de trafic, atunci când lucrările ocupă cel mult jumătate din partea carosabilă.

Situația devine însă mai complicată atunci când este necesară intervenția direct pe întreaga lățime a drumului. Circulația va fi închisă complet, prin intermediul piloților și al unor garduri metalice montate la capetele sectorului pe care se intervine.

Porțiunea efectiv afectată de lucrări nu va depăși 100 de metri, însă închiderea drumului se va face în reprize.

Lucrări programate până vineri

Traficul poate fi oprit pentru maximum 25 de minute, timp în care muncitorii vor disloca blocurile de stâncă și vor curăța materialul ajuns pe carosabil. După această perioadă, circulația va fi reluată pentru alte 25 de minute, înainte ca intervenția să fie reluată.

Lucrările sunt programate să se desfășoare luni până vineri, între orele 07:00 și 18:00, în funcție de condițiile meteorologice. Termenul estimat pentru finalizarea intervențiilor este de aproximativ două luni.

Șoferii trebuie să țină cont că, în aceeași perioadă, pe sectorul respectiv vor fi executate și lucrări de reparații la partea carosabilă, ceea ce poate contribui la creșterea timpilor de deplasare.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zona intervențiilor și să ia în calcul timpii de așteptare. În cazul unor deplasări programate, este recomandată și o rezervă suplimentară de timp.

Practic, pe DN 12C, în zona Bicaz-Chei, următoarele două luni vin cu o regulă simplă pentru șoferi: drumul nu va fi închis permanent, dar poate dispărea din trafic, pentru perioade de până la 25 de minute, ori de câte ori lucrările de pe versant o impun. Andrei TURCU