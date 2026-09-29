Seniorii intră gratuit la muzeele din Iași de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

O zi dedicată seniorilor vine cu o invitație specială la muzeu. Miercuri, 1 octombrie 2026, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii vor avea acces gratuit la mai multe obiective muzeale din Iași și județ.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași deschide porțile patrimoniului pentru persoanele vârstnice, oferindu-le posibilitatea de a vizita gratuit expozițiile și colecțiile muzeale disponibile publicului în această zi.

Este o invitație la o călătorie prin istorie, artă, știință și memoria locului, fără bilet de intrare.

Printre obiectivele care pot fi vizitate gratuit se află Palatul Culturii, unde seniorii pot descoperi colecțiile Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Lista locurilor în care accesul este gratuit continuă cu Muzeul „Poni-Cernătescu”, de pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 7B, și Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, aflat la numărul 11 al aceleiași străzi.

Seniorii pot merge, de asemenea, la Muzeul Unirii, de pe strada Alexandru Lăpușneanu nr. 14, pentru o întâlnire cu istoria modernă a Moldovei și a României.

Oferta nu se oprește în municipiul Iași. Gratuitatea este valabilă și la Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, dar și la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, de pe strada Logofăt Tăutu nr. 7.

Un alt punct important de pe harta culturală a județului este Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni, din comuna Cucuteni, unde vizitatorii pot descoperi vestigiile uneia dintre cele mai importante civilizații preistorice din această parte a Europei.

Toate aceste obiective pot fi vizitate gratuit de persoanele vârstnice miercuri, 1 octombrie 2026.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași transmite astfel o invitație simplă: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice poate fi mai mult decât o zi simbolică. Poate deveni o ocazie de a redescoperi locuri, povești și oameni care au construit memoria culturală a Iașului și a Moldovei.

Pe 1 octombrie, muzeele îi așteaptă pe seniori. Iar pentru o zi, istoria, arta și patrimoniul sunt la un pas distanță și fără bilet. Carmen DEACONU