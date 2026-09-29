Iașul nu mai are joburi pentru cei fără școală: 2.028 de ieșeni, captivi în șomaj

Peste 8.200 de ieșeni figurau, la sfârșitul lunii august, în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă din județ. Mai exact, 8.286 de persoane. O cifră care aruncă o lumină brutală asupra pieței muncii din Iași și plasează județul în topul național al persoanelor aflate în evidența agențiilor de ocupare.

La nivelul întregii Românii erau înregistrate 199.201 persoane. Cu cele 8.286 din Iași, județul concentrează aproximativ 4,2% din totalul național. Și mai spectaculos: Iașul ajunge pe locul patru între județe, după Dolj – 18.076, Suceava – 9.871 și Galați – 8.783. Practic, Iașul este la mică distanță de Galați și Suceava și aproape umăr la umăr cu Vasluiul, care are 8.694 de persoane în evidență.

Iașul are peste 2.000 de șomeri fără studii

Iașul se prezintă drept unul dintre marile centre universitare ale României, cu universități, mii de absolvenți și o economie despre care se vorbește constant în termeni de dezvoltare. Și totuși, în evidențele agenției apar 2.901 persoane cu studii primare sau fără studii, dintre care nu mai puțin de 2.028 sunt fără studii.

La acestea se adaugă 699 persoane cu studii gimnaziale și 2.321 cu studii liceale. Absolvenții învățământului profesional sau ai școlilor de arte și meserii însumează alte 411 persoane.

Iar la capătul opus al spectrului educațional apare o cifră care spune multe: doar 302 persoane cu studii universitare se aflau în evidențele AJOFM Iași.

Într-un județ care își construiește o bună parte din imagine în jurul universităților și al economiei bazate pe servicii și cunoaștere, numărul persoanelor cu studii universitare aflate în evidența agenției este de peste 9 ori mai mic decât cel al persoanelor cu studii primare sau fără studii.

Moldova apare masiv în statistica șomajului

Și Iașul nu este un caz izolat în regiune. Moldova apare masiv în această statistică: Suceava – 9.871, Vaslui – 8.694, Iași – 8.286, Neamț – 7.275, Botoșani – 3.520 și Bacău – 1.523. Cifrele arată un dezechilibru regional care nu poate fi ascuns sub discursul festiv despre „dezvoltare”.

Mai mult, 3.726 dintre persoanele înregistrate la Iași sunt femei, ceea ce înseamnă aproximativ 45% din total.

Imaginea de la 31 august 2026 este, așadar, greu de cosmetizat: Iașul universităților, al proiectelor și al marilor promisiuni economice are peste 8.000 de persoane în evidența agenției de ocupare și se află în topul național.

Iar cifra de 2.028 de persoane fără studii este poate cea mai incomodă dintre toate. Mi ales că autoritățile nu știu unde sunt locurile de muncă pentru oamenii pe care economia Iașului nu reușește să-i absoarbă. Daniel BACIU