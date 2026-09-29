* la sfârșitul lui august 2026, numărul tinerilor sub 25 de ani aflați în evidențele șomajului din Iași ajunsese la 1.249 * în mai erau 787 * mai spectaculos este faptul că numărul șomerilor sub 25 de ani cu studii universitare a crescut de la 17 la 104 în numai trei luni

Diploma se ia în iunie sau iulie. Pentru o parte dintre tinerii ieșeni, următoarea oprire este însă AJOFM. Cele mai noi date oficiale disponibile arată un salt abrupt al șomajului juvenil în vara lui 2026: de la 787 de persoane sub 25 de ani în mai la 1.249 la sfârșitul lui august. Iar creșterea apare exact în lunile în care noile promoții ies din licee și universități.

462 de tineri în plus în numai trei luni

Cifrele din baza Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată schimbarea foarte clar. La 31 mai 2026, județul Iași avea 9.556 de șomeri înregistrați, dintre care 787 aveau mai puțin de 25 de ani. La sfârșitul lui august, numărul total al șomerilor urcase moderat, la 9.755, însă grupa sub 25 de ani ajunsese la 1.249 de persoane. În numai trei luni au apărut astfel 462 de șomeri tineri în plus, adică o creștere de aproape 59%. Este mult peste variația numărului total de șomeri din județ, care a crescut cu doar aproximativ 2%.

Semnalul și mai interesant apare însă când datele sunt filtrate după nivelul studiilor.

În mai, AJOFM avea în evidență 390 de șomeri cu studii universitare, dintre care numai 17 aveau sub 25 de ani. La sfârșitul lui august erau deja 640 de șomeri cu studii superioare, iar 104 dintre ei aveau sub 25 de ani. Cu alte cuvinte, într-un interval de trei luni, numărul tinerilor sub 25 de ani cu facultate aflați în evidențele șomajului a crescut de peste șase ori.

Promoția 2026 începe să apară în statisticile șomajului

Datele trebuie citite cu precauție. Categoria „sub 25 de ani” nu înseamnă automat „absolvenți 2026”, iar AJOFM nu publică în acest tabel o separare între absolventul din această vară și un tânăr care era deja fără loc de muncă.

Totuși, calendarul explică de ce creșterea apare tocmai acum. Absolvenții instituțiilor de învățământ care nu găsesc un serviciu au la dispoziție 60 de zile de la absolvire pentru a se înregistra la agenția de ocupare. Pentru promoția 2026, indemnizația destinată absolvenților este de 330 de lei lunar, timp de șase luni, potrivit informațiilor publicate de AJOFM Iași.

Asta împinge o parte importantă din înregistrări spre lunile iulie, august și începutul toamnei.

Fenomenul nu este nou. În 2025, aceeași categorie sub 25 de ani crescuse de la 471 de persoane în mai la 704 în septembrie și 760 în octombrie. La sfârșitul lui mai 2025, în evidențele AJOFM Iași se aflau în total 9.481 de șomeri. Diferența este că în 2026 saltul se vede deja puternic în august.

104 tineri cu facultate la AJOFM, înainte de datele din septembrie

Cifra de 104 șomeri sub 25 de ani cu studii universitare este cu atât mai interesantă cu cât statisticile pentru septembrie 2026 nu sunt încă publicate. La 29 septembrie, cea mai recentă situație națională disponibilă este cea de la 31 august 2026, publicată de ANOFM pe 25 septembrie. Prin urmare, vârful de toamnă poate nici să nu fi fost atins.

Iașul produce anual mii de absolvenți. Numai Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a avut în promoția 2026 1.766 de absolvenți, dintre care 1.341 la programele în limba română și 425 la programele în engleză și franceză.

Șomajul înregistrat măsoară doar persoanele care ajung efectiv în evidențele agenției. Nu îi surprinde pe absolvenții care caută singuri de lucru, pe cei care pleacă din țară, continuă studiile, lucrează fără să se înregistreze la AJOFM sau rămân temporar inactivi.

Dan DIMA