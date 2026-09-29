Turismul scârțâie în Bucovina. Ce plan are Guvernul pentru Suceava

Bucovina are tot ce îi trebuie pentru a fi una dintre marile destinații turistice ale României: mănăstiri, peisaje spectaculoase, tradiții, gastronomie, sate autentice și un patrimoniu care poate rivaliza cu destinații europene. Și totuși, turiștii devin tot mai puțini.

Într-un răspuns transmis în urma solicitării privind „măsurile pentru relansarea turismului în Bucovina, în condițiile scăderii accelerate a numărului de turiști și de înnoptări”, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului enumeră o adevărată colecție de strategii, programe, târguri, campanii și rute turistice.

Guvernul invocă Strategia Națională pentru Dezvoltarea Turismului 2025-2035, care își propune ca România să devină o destinație atractivă pe tot parcursul anului și să reducă sezonalitatea. În paralel, sunt promovate târguri internaționale, campanii media și digitale și participarea operatorilor români la evenimente din Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, Spania, SUA și alte piețe.

Bucovina ar trebui să profite din plin de această ofensivă. Județul Suceava are deja patru Organizații de Management al Destinației: Suceava - Orașul Cetății de Scaun, Țara Dornelor, Sucevița-Putna și OMD Bucovina, la nivel regional.

Pe hârtie, oferta este impresionantă

Ministerul spune că promovează zeci de rute culturale care includ Bucovina: Drumul Huțulilor, Civilizația lemnului, Drumul ouălor încondeiate, bisericile de lemn, muzeele, patrimoniul medieval, George Enescu și Ciprian Porumbescu, dar și rute gastronomice, etnografice sau legate de patrimoniul UNESCO.

Există însă și o veste care complică povestea. În timp ce problema ridicată vizează scăderea turismului în Bucovina, ministerul răspunde cu date care arată că numărul turiștilor străini în România a crescut în 2025 cu 8,5%, până la aproximativ 2,587 milioane, iar înnoptările acestora au crescut cu 7,9%.

Cu alte cuvinte, turiști străini vin mai mulți în România. Marea întrebare este cât din această creștere ajunge efectiv în Bucovina.

În privința voucherelor de vacanță, ministerul precizează că nu deține centralizat datele privind execuția tuturor cheltuielilor din instituțiile publice, indicând Ministerul Finanțelor drept autoritatea care poate furniza aceste informații.

Între timp, Guvernul promite campanii noi, participări la târguri, acțiuni B2B și o colaborare mai strânsă cu operatorii și OMD-urile. Mai există și schema de ajutor de minimis pentru participarea firmelor din turism la expoziții internaționale, prin care sunt susținute inclusiv transportul, cazarea și costurile de participare.

Bucovina are, așadar, produsul. Are patrimoniul. Are poveștile. Are rutele turistice și organizațiile de promovare. Are chiar și acces la campanii internaționale.

Ce rămâne de văzut este dacă toate aceste strategii și târguri vor reuși să transforme frumusețea Bucovinei în ceea ce contează cel mai mult pentru hotelieri, pensiuni și comunitățile locale: mai mulți turiști, mai multe nopți de cazare și un sezon turistic care să nu se termine odată cu primul val de frig. Ecaterina VICOL