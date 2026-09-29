* trei zile de cinema japonez la Iași: cinci producții despre familie, tradiție, memorie și Japonia contemporană, cu bilete la preț special

Festivalul de Film Japonez ajunge la Cinema Ateneu Iași între 2 și 4 octombrie 2026, cu cinci producții recente, de la animație și comedie până la drame de familie. Toate filmele vor fi subtitrate în română și engleză, iar biletul costă 20 de lei. Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei în România.

Cinci povești despre Japonia de astăzi, proiectate la Iași

Publicul ieșean are, la începutul lunii octombrie, trei seri pentru a descoperi o Japonie mai puțin prezentă în circuitul cinematografic comercial. Festivalul de Film Japonez revine la Cinema Ateneu cu o selecție de cinci filme realizate în regiuni diferite ale Japoniei, unite de teme precum familia, identitatea, comunitatea, tradițiile și raportul dintre generații.

Programul traversează lumi foarte diferite: de la comunitățile de pe coasta Sanriku și peisajele din Okinawa până la whisky-ul artizanal, comerțul cu antichități și designul vestimentar. Festivalul de Film Japonez ajun…

Festivalul începe vineri, 2 octombrie, de la ora 18:00, cu drama „Sunset Sunrise”, lansată în 2025 și regizată de Yoshiyuki Kishi. Filmul urmărește un angajat din Tokyo care se mută, în timpul pandemiei, într-un oraș de pe coasta Sanriku. Acolo descoperă o comunitate încă afectată de consecințele Marelui Cutremur și Tsunami din Japonia de Est.

Whisky artizanal și Okinawa, în seara de sâmbătă

Sâmbătă, 3 octombrie, programul începe la ora 18:00 cu animația „KOMADA – A WHISKY FAMILY”, realizată în 2023 de Masayuki Yoshihara. Povestea este construită în jurul unei familii și al încercării de a readuce la viață un whisky artizanal dispărut.

De la ora 20:00, publicul poate vedea „Kanasando”, film din 2025 semnat de Toshiyuki Teruya. Acțiunea este plasată în Insulele Ryukyu, iar povestea despre pierdere, memorie și legăturile dintre oameni este însoțită de peisajele din Okinawa și de muzica tradițională japoneză.

Un actor decorat în România apare în filmul de duminică

Duminică, 4 octombrie, de la ora 18:00, este programată comedia „We Make Antiques!”, în regia lui Masaharu Take. În distribuție se află Kiichi Nakai și Kuranosuke Sasaki, actor japonez decorat, la 12 septembrie 2026, cu Ordinul „Meritul Cultural” al României, în grad de Comandor, categoria Artele spectacolului.

Sasaki are și o legătură directă cu teatrul românesc: a colaborat cu regizorul Silviu Purcărete și a fost protagonistul spectacolului „Iona/Jonah”, coproducție japonezo-română după Marin Sorescu, prezentată în 2025 la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Festivalul se încheie în aceeași seară, la ora 20:00, cu „BISHU – THE WORLD'S KINDEST CLOTHES”, film din 2024 regizat de Tatsuro Nishikawa. Personajul principal, Shiori, este o elevă de liceu care își găsește curajul și încrederea în sine participând la un concurs de design vestimentar.

Programul Festivalului de Film Japonez la Iași

Proiecțiile sunt programate astfel:

2 octombrie, ora 18:00 – „Sunset Sunrise”

3 octombrie, ora 18:00 – „KOMADA – A WHISKY FAMILY”

3 octombrie, ora 20:00 – „Kanasando”

4 octombrie, ora 18:00 – „We Make Antiques!”

4 octombrie, ora 20:00 – „BISHU – THE WORLD'S KINDEST CLOTHES” Festivalul de Film Japonez ajun…

Toate producțiile sunt subtitrate în limba română și limba engleză. Prețul special anunțat pentru festival este de 20 de lei pentru un bilet, iar biletele pot fi cumpărate online sau de la casieria Ateneului Național din Iași.

Clara DIMA