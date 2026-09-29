Ieșean reținut pentru retururi false la easybox

Un tânăr de 28 de ani din judeţul Iaşi a fost reţinut după ce ar fi obţinut aproximativ 16.300 de lei prin simularea unor retururi pentru comenzi online.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi înregistrat retururile în sistemul easybox fără să introducă efectiv produsele în compartimentele de predare.

Faptele ar fi fost comise în cursul acestui an, iar tânărul ar fi folosit nume fictive pentru a realiza operaţiunile de retur. În acest mod, ar fi încasat sumele aferente unor produse care, în realitate, nu fuseseră returnate.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Roman au făcut, pe 28 septembrie, o percheziţie la locuinţa bărbatului care locuieşte în judeţul Iaşi, în cadrul unui dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman. Anchetatorii îl cercetează pentru fals informatic şi fraudă informatică, ambele în formă continuată. „În timpul percheziţiei au fost ridicate telefoane mobile, carduri, articole de îmbrăcăminte şi documente despre care poliţiştii spun că ar putea avea legătură cu activitatea cercetată. Tânărul a fost dus la sediul Poliţiei municipiului Roman pentru audieri, în baza unui mandat de aducere. Ulterior, poliţiştii au dispus reţinerea sa pentru 24 de ore. La acţiune au participat şi poliţişti de la Serviciul Criminalistic, Secţia de Poliţie Rurală Ruginoasa şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Iaşi”, au transmis anchetatorii. Laura RADU