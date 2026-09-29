Muzeul Unirii se aprinde în roz, în memoria femeilor bolnave de cancer la sân

* Muzeul Unirii din Iași va fi iluminat în roz pe 1 octombrie, într-o acțiune dedicată luptei împotriva cancerului de sân * dincolo de gestul simbolic, datele Institutului Regional de Oncologie arată dimensiunea problemei: în ultimul an, au fost înregistrate 119 cazuri noi de cancer mamar

Timp de două ore, una dintre clădirile-emblemă ale Iașului va deveni roz. Joi, 1 octombrie, între orele 19.00 și 21.00, fațada Muzeului Unirii va fi iluminată în culoarea asociată internațional campaniilor împotriva cancerului de sân. Acțiunea este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, alături de Institutul Regional de Oncologie Iași, cu un mesaj care merge dincolo de simbol: prevenția și diagnosticul precoce pot schimba evoluția bolii.

119 cazuri noi de cancer mamar într-un singur an la IRO Iași

Cancerul de sân rămâne una dintre cele mai importante probleme oncologice ale femeilor. La Institutul Regional de Oncologie Iași, în 2025 au fost înregistrate 1.375 de cazuri noi de cancer, dintre care 119 cazuri de cancer mamar. Cancerul colorectal a avut 145 de cazuri noi, iar cel bronhopulmonar, 140, potrivit bilanțului publicat de institut în februarie 2026.

Dimensiunea este și mai mare dacă privim întreaga activitate oncologică. La sfârșitul anului trecut, peste 18.400 de persoane din județul Iași, cu diferite forme de cancer, se aflau în evidența IRO.

Pentru cancerul de sân, cele mai recente date internaționale consolidate disponibile pentru România arată cât de răspândită este boala. GLOBOCAN 2022 estima 12.685 de cazuri noi de cancer mamar, reprezentând 26,8% din toate cancerele diagnosticate la femei. Era, astfel, cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor din România.

La Iași începe și un program de screening de aproape 25 milioane de lei

Anul 2026 aduce însă și o schimbare importantă: Institutul Regional de Oncologie Iași este implicat în programul național DARIA – „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces”, destinat screeningului pentru cancerul de sân.

Valoarea întregului proiect este de 259,6 milioane de lei, iar contractul aferent IRO Iași se ridică la 24,77 milioane de lei. Programul a început la sfârșitul lunii decembrie 2025 și este prevăzut să continue până în decembrie 2029.

În Regiunea Nord-Est, programul se adresează femeilor asimptomatice cu vârsta între 50 și 69 de ani, provenite din categorii vulnerabile sau defavorizate socio-economic și medical, din județele Iași, Vaslui, Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava. Investigația utilizată este mamografia digitală, cu dublă citire.

Este exact zona în care campaniile de conștientizare pot avea o miză concretă: femeile care nu au simptome și nu ajung în mod obișnuit la controale.

Iașul are o mortalitate prin cancer de sân sub media națională

Datele din Profilul de sănătate publicat de Institutul Național de Sănătate Publică indică pentru județul Iași o mortalitate prin cancer de sân de 9,65 la 100.000 de locuitori, comparativ cu o valoare națională de 14,18 la 100.000 în setul de date prezentat de INSP.

Diferența nu elimină însă problema diagnosticului tardiv și nici necesitatea screeningului. La nivel național, datele GLOBOCAN arătau că, dintre femeile diagnosticate cu cancer, mai mult de un caz din patru era reprezentat de cancerul mamar.

Clara DIMA