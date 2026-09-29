Inteligenţa artificială şi realitatea virtuală, în dezbatere la Zilele Institutului „Socola”

Inteligenţa artificială, realitatea virtuală şi efectele mediului digital asupra sănătăţii mintale vor fi principalele teme ale Zilelor Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi, eveniment care începe miercuri şi se desfăşoară până pe 3 octombrie, la Hotel Traian.

Conferinţa din acest an are ca temă „Sănătatea mintală în era digitală” şi aduce la Iaşi medici psihiatri, psihologi, cadre universitare, cercetători, dieteticieni, rezidenţi, doctoranzi, asistenţi medicali şi tineri specialişti. Discuţiile vor viza modul în care tehnologia schimbă practica medicală şi posibilităţile de utilizare a instrumentelor digitale în evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor.

Programul începe miercuri, 30 septembrie, cu două workshopuri, unul dedicat utilizării realităţii virtuale în evaluarea şi tratamentul tulburărilor psihice, iar celălalt inovaţiei şi accesibilităţii în era digitală. Tot miercuri este programat cursul „Transformarea digitală în medicină - provocări şi oportunităţi”. „În psihiatrie, inteligenţa artificială, realitatea virtuală şi instrumentele digitale pot deschide noi direcţii pentru evaluare, intervenţie şi cercetare. Este însă esenţial ca această evoluţie să fie însoţită de responsabilitate şi de o permanentă preocupare pentru pacient”, a declarat Cristina-Elena Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola”.

Tot miercuri, la ora 14.30, Institutul „Socola” şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” vor semna un protocol de colaborare pentru managementul hepatitelor B, B+D şi C, precum şi pentru testarea şi tratamentul HIV.

Dezbaterile vor continua joi cu relaţia dintre psihiatrie, medicina legală şi inteligenţa artificială. În aceeaşi zi va fi semnat un acord de parteneriat între Institutul „Socola” şi Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chişinău, Republica Moldova. Tot joi mai cuprinde întâlnirea managerilor de spitale din ţară, organizată sub tema "Provocări manageriale în era digitală", precum şi discuţii despre impactul mediului digital asupra comportamentului şi sănătăţii mintale. Printre temele abordate se află şi comportamentul alimentar în era digitală.

Zilele Socolei au în acest an şi o componentă istorică. Secţia Şipote marchează 100 de ani de existenţă, printr-o sesiune dedicată evoluţiei sale de la „Aşezământul pentru ocrotirea defectivilor” la structura integrată în psihiatria modernă.

Vineri sunt programate sesiuni ale Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Psihoterapie şi pentru psihologi, dar şi, pentru prima dată, un simpozion dedicat psihiatriei pediatrice. Sâmbătă, ultima zi a manifestării, va fi dedicată rezidenţilor, doctoranzilor şi tinerilor specialişti şi va include un workshop susţinut de Asociaţia Română de Terapie Comportamentală şi Cognitivă. „Ne dorim să aducem împreună specialişti din domenii diferite, să încurajăm dialogul şi schimbul de experienţă şi să discutăm concret despre viitorul sănătăţii mintale”, a mai declarat managerul Institutului „Socola”. Laura RADU