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Pagina principală Moldova Noapte cu agresiuni la Iași! Doi bărbați au ajuns la „Sf. Spiridon”, în stare extrem de gravă

Noapte cu agresiuni la Iași! Doi bărbați au ajuns la „Sf. Spiridon”, în stare extrem de gravă

Noapte cu agresiuni la Iași! Doi bărbați au ajuns la „Sf. Spiridon”, în stare extrem de gravă

Două agresiuni distincte au trimis doi bărbați la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași. Un pacient de 52 de ani, preluat din zona blocurilor CFR din Păcurari, a ajuns la spital cu mai multe plăgi și a fost internat în Clinica de Chirurgie III.

Medicii au stabilit diagnosticul de hidropneumoperitoneu, iar bărbatul a necesitat ulterior supraveghere în Terapie Intensivă.

Într-un alt caz, un bărbat de 34 de ani, din Harpășești, comuna Podu Iloaiei, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat fizic. Potrivit declarațiilor sale, acesta ar fi fost lovit cu o halbă de bere.

Leziunile suferite la nivelul capului și gâtului au fost suficient de grave încât pacientul să necesite intervenție chirurgicală, fiind preluat de medicii ORL.

Cele două cazuri sunt distincte, iar împrejurările exacte ale agresiunilor urmează să fie stabilite de polițiști. Andrei TURCU

 

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