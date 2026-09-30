Cristian Stanciu și primarul din Țibana, în pericol de a-și pierde mandatele

Cristian Stanciu, consilier județean PSD, și Gheorghe Rotaru, primarul comunei Țibana, se numără printre aleșii ieșeni asupra cărora noile prevederi privind integritatea în funcțiile publice produc efecte. Legea nr. 180/2026, intrată în vigoare la 31 august, prevede încetarea de drept a mandatului în cazul persoanelor cu constatări definitive de incompatibilitate sau conflict de interese care se află încă în perioada de interdicție de trei ani.

Termenul de aplicare a noilor prevederi ajunge la finalul lunii septembrie. Potrivit informațiilor publicate despre cazurile din Iași, Stanciu și Rotaru se află printre persoanele vizate de noul mecanism.

Cristian Stanciu, incompatibilitate constatată de ANI

În cazul lui Cristian Stanciu, ANI a constatat o stare de incompatibilitate pentru perioada 15 iunie 2018 – 27 ianuarie 2021. Inspectorii au reținut că acesta a ocupat simultan funcția de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, ca reprezentant al Consiliului Județean Iași, și funcția de vicepreședinte al PSD Iași.

Stanciu a contestat raportul ANI în instanță. În ianuarie 2025, Curtea de Apel Iași i-a respins acțiunea, decizia fiind ulterior contestată.

Primarul din Țibana, conflict de interese

Și primarul comunei Țibana, Gheorghe Rotaru, este vizat de noile prevederi. ANI a constatat un conflict de interese administrativ după ce, în februarie 2021, edilul a emis o dispoziție pentru o întreprindere familială al cărei reprezentant era soția sa, iar unul dintre fii era membru.

În cazul lui Rotaru, situația a ajuns în instanță, iar acesta a pierdut definitiv contestația împotriva constatării ANI.

Noua legislație schimbă astfel efectele unor constatări de integritate asupra mandatelor aflate în desfășurare, iar autoritățile locale trebuie să aplice procedurile prevăzute de lege. Carmen DEACONU