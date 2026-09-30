Începe Sacrum Iași Art Festival – peste 50 de evenimente, Giotto, Brâncuși, muzică sacră și IA

Iașul intră, în această toamnă, într-un amplu circuit cultural internațional. Prima ediție a Sacrum Iași Art Festival se va desfășura între 4 și 30 octombrie 2026, în perioada Sărbătorilor Iașului, și propune peste 50 de evenimente dedicate întâlnirii dintre patrimoniu, spiritualitate și arta contemporană.

Tema ediției inaugurale este „Creatio et intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, iar programul include expoziții, instalații multimedia, concerte, spectacole de teatru, proiecții, conferințe, dezbateri și workshopuri pentru tineri.

Giotto, Brâncuși și comori ale patrimoniului

Printre momentele anunțate se află expunerea, în premieră la Iași, a unui poliptic din secolul al XIV-lea al lui Giotto di Bondone, adus de la Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Festivalul va include și o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, cu o sculptură și obiecte personale, precum și prezentarea planurilor arhitecturale ale Bisericii „Trei Ierarhi”, realizate de André Lecomte du Noüy.

Publicul va putea vedea, de asemenea, expoziții dedicate artei sacre și contemporane, dar și Steagul de luptă al Sfântului Ștefan cel Mare și Epitaful pictat de Sfântul Arsenie de la Prislop.

Muzică sacră, clasică și contemporană

Programul muzical îi aduce la Iași pe Jordi Savall & Hesperion XXI, protopsaltul Nikodimos Kabarnos, tenorul Ștefan Pop și soprana Claudia Pavone. Vor susține concerte și Corul UNAGE și Corul Aletheia.

Evenimentele marchează și 70 de ani de la prima reprezentație a Operei Naționale Române din Iași.

Festivalul este organizat prin coparticiparea Primăriei Iași, Arhiepiscopiei Iașilor, universităților și instituțiilor culturale din oraș, alături de Muzeul Național de Artă al României și Fundația Sacrum.

Timp de aproape o lună, Iașul își propune să aducă în aceeași scenă patrimoniul, credința, arta și tehnologia, într-un festival care își propune să devină o platformă culturală de referință pentru România și Europa de Est. Carmen DEACONU