Copiii sunt chemați să intre în poveste, nu doar să o privească

* la numai 14 kilometri de Iași, un weekend de octombrie aduce împreună cai, cavaleri, arcași și copii * Festivalul Medieval organizat la baza hipică Equester va avea loc pe 3 și 4 octombrie, iar accesul publicului este gratuit

Săbii din spumă, tir cu arcul, cavaleri, domnițe, menestreli, meșteșugari și demonstrații ecvestre. Pentru două zile, baza hipică din Voinești se transformă într-o tabără medievală în care copiii nu vor fi simpli spectatori, ci vor putea intra efectiv în joc.

Festivalul Medieval se desfășoară pe 3 și 4 octombrie 2026, de la ora 10.00, la Equester Riding Club din Voinești, la aproximativ 14 kilometri de municipiul Iași. Potrivit organizatorilor, accesul la festival este gratuit.

Programul anunțat pentru copii include tir cu arcul, lupte cu săbii din spumă, ateliere creative, jocuri în aer liber și întâlniri cu personaje îmbrăcate în costume inspirate din perioada medievală.

Componenta care poate transforma evenimentul dintr-un simplu târg într-o experiență este însă tabăra realizată împreună cu Asociația Ignis Vultus. Aici vor apărea cavaleri, domnițe, menestreli și meșteșugari, alături de obiecte, costume și arme asociate epocii. Publicul va putea participa la activități, nu doar să urmărească demonstrațiile de la distanță.

Ignis Vultus nu este la prima apariție de acest tip în Iași. În 2024, Primăria Iași aproba solicitarea asociației pentru organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului Istoric „Arte și Tehnici Medievale”, care includea inclusiv un traseu prin centrul orașului.

Caii intră în spectacol: demonstrații și sărituri peste obstacole

Partea medievală este completată de activitățile ecvestre. Călăreții clubului vor susține demonstrații de exerciții călare și sărituri peste obstacole, iar copiii vor putea urca pe cai însoțiți de monitori.

Baza Equester dispune, potrivit informațiilor publicate de club, de două arene exterioare, una de 60x60 de metri și alta de 50x25 de metri, precum și de un manej acoperit de 24x30 de metri. Grajdul are 19 boxe, iar în baza sportivă există și zonă de picnic și spațiu de joacă pentru copii.

Copiii sunt chemați să intre în poveste, nu doar să o privească

Ideea centrală anunțată de organizatori este participarea directă. Copiii vor putea încerca tirul cu arcul, jocurile medievale și activitățile creative, vor putea vedea caii de aproape și vor intra într-un decor populat de personaje istorice.

„Ne interesează mai puțin ideea de spectacol și mai mult cea de experiență. Copiii își doresc să participe, nu doar să privească”, explică reprezentanții Equester, care spun că evenimentul a fost construit în jurul interacțiunii cu caii, jocului și activităților în aer liber.

Pentru părinți vor exista zone de relaxare, precum și puncte de mâncare și cafea.

Astfel, în weekendul 3-4 octombrie, Evul Mediu se mută pentru două zile la marginea Iașului. Fără bilet de intrare și fără obligația de a rămâne spectator: copiii pot pune mâna pe arc, pot intra în tabăra cavalerilor și, pentru câteva ture de arenă, pot vedea povestea chiar de pe șaua unui cal.

Maura ANGHEL