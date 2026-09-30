Bursele studenților: alocarea națională s-a prăbușit în 2026

Banii pentru bursele studenților ieșeni intră într-o ecuație financiară tot mai complicată. În timp ce fondurile europene sunt folosite pentru a susține burse sociale și pentru a preveni abandonul universitar, suma alocată direct de la bugetul de stat pentru fondul de burse și protecție socială a studenților a scăzut puternic în 2026.

Datele transmise de Ministerul Educației și Cercetării arată că, în 2022, bugetul pentru burse și protecție socială a studenților a fost de 765,1 milioane de lei. În 2023 suma a crescut la 970,9 milioane de lei, iar în 2024 a ajuns la un vârf de 1,577 miliarde de lei.

În 2025 au fost alocate 1,430 miliarde de lei, însă pentru 2026 suma prevăzută de la bugetul de stat a coborât la doar 789,89 milioane de lei. Ministerul precizează că, odată cu începerea anului universitar 2026–2027, valoarea fondului urmează să fie recalculată în funcție de raportările universităților.

În paralel, au intrat în joc fondurile europene

Prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cod SMIS 322473, implementat de UEFISCDI împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, sunt finanțate burse sociale pentru studenți proveniți din medii și grupuri dezavantajate.

Bugetul total al proiectului este de 398,68 milioane de lei, iar 370,55 milioane de lei sunt destinați efectiv acordării burselor sociale. Restul de peste 28 de milioane de lei finanțează instrumente de monitorizare, platforme de raportare, consiliere, mentorat, cercetare și managementul proiectului.

Rezultatele sunt deja consistente. Dintre beneficiarii proiectului, 25.936 de studenți primeau deja burse sociale de la universități, din fondul de burse și protecție socială sau din venituri proprii. Alți 10.345 de studenți au primit burse sociale suplimentare prin proiect. În total, grupul beneficiarilor a ajuns la 36.281 de studenți.

În perioada februarie–iulie 2026, prin proiect au fost virate către cele 44 de instituții de învățământ superior peste 156,59 milioane de lei, bani care au acoperit 174.506 burse sociale. Numărul beneficiarilor a variat de la o lună la alta, de la 8.040 în februarie până la peste 36.000 în lunile martie–iunie.

Ministerul susține că finanțarea europeană are caracter complementar. Studenții eligibili pot primi burse sociale din fonduri europene în condițiile proiectului, iar pentru anul universitar 2026–2027 este prevăzută continuarea acestui mecanism, în paralel cu fondul de burse constituit de la bugetul de stat.

Gestionarea banilor rămași, o mare problemă

O problemă importantă este modul în care universitățile gestionează banii rămași disponibili atunci când unii beneficiari sunt preluați pe finanțarea europeană. Potrivit Ministerului, redistribuirea acestor sume este atributul senatelor universitare, în baza metodologiilor proprii și cu respectarea criteriilor naționale.

Au existat și întârzieri în plata burselor europene, mai ales în primele luni ale proiectului. Ministerul afirmă că acestea au fost, în principal, de natură administrativă, fiind legate de transmiterea documentelor justificative între universități, UEFISCDI și minister. Pentru fondurile europene, fiecare leu trebuie urmărit și documentat până la studentul care îl primește.

Pentru bursele sociale acordate prin proiect, sprijinul poate ajunge la 925 de lei pe lună, conform cuantumului stabilit pentru anul universitar 2025–2026. Ministerul precizează însă că bursele se acordă în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și, în cazul finanțării europene, de regulile proiectului.

Astfel, sistemul burselor studențești se bazează acum pe două surse majore de finanțare: bugetul național și fondurile europene. Iar cifrele din ultimii ani arată cât de mult s-a schimbat raportul dintre ele: de la 1,57 miliarde de lei alocați de la buget în 2024, la mai puțin de 790 de milioane de lei în 2026, în timp ce sute de milioane de lei dintr-un proiect european sunt direcționate către sprijinirea studenților vulnerabili. Carmen DEACONU