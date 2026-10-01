* pictorul ieșean Gheorghe Ciobanu îl transformă pe Vincent van Gogh într-un „tovarăș drag”, alături de care merge la cosit, străbate ulițele satului sau stă la un pahar de vin * expoziția poate fi văzută între 1 octombrie și 1 noiembrie 2026 la Muzeul Unirii

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași deschide, în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2026, expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”. Miza expoziției este mai puțin obișnuită: o întâlnire imaginară, peste timp, între Gheorghe Ciobanu și unul dintre cei mai cunoscuți pictori ai lumii. Artistul ieșean se regăsește în povestea lui Vincent van Gogh prin experiențe precum sărăcia, o viață zbuciumată și suferința, dar mai ales prin pasiunea profundă pentru pictură, arată organizatorii. Legătura nu rămâne însă la nivel de biografie.

Van Gogh devine efectiv personaj în tablourile lui Gheorghe Ciobanu.

Artistul îl imaginează drept un „tovarăș drag”, alături de care străbate ulițele satului, merge la cosit sau se oprește la un pahar de vin. Motive bine cunoscute din universul pictorului olandez — cerul înstelat, lanurile de floarea-soarelui și energia culorilor — sunt preluate și reinterpretate în limbajul artei naive.

De la „Floarea-soarelui” la ulița satului

Dialogul imaginat la Iași funcționează și pentru că unele dintre temele lui Van Gogh au devenit recognoscibile la nivel mondial. Muzeul Van Gogh din Amsterdam indică printre lucrările esențiale ale artistului „Sunflowers”, „The Bedroom”, „The Potato Eaters” și „Almond Blossom”, iar natura, viața oamenilor simpli și căutarea intensă a culorii au ocupat un loc central în creația sa.

Van Gogh a avut o carieră artistică relativ scurtă, de aproximativ zece ani, dar a realizat aproape 900 de picturi, potrivit datelor Muzeului Van Gogh. Instituția păstrează aproape 200 dintre ele și peste 500 de desene. Viața lui nu a fost însă una lipsită de dificultăți. Fratele său Theo l-a sprijinit financiar pentru ca el să se poată dedica artei, iar sursele muzeului din Amsterdam documentează perioadele de instabilitate și problemele severe de sănătate prin care a trecut.

Tocmai aici se află una dintre punțile pe care expoziția de la Iași încearcă să le construiască între cei doi artiști.

de criticul de artă Petru Bejan, care pune accent pe energia comună celor două universuri artistice.

„La fel ca și predecesorul său ilustru, Gheorghe Ciobanu împărtășește semenilor bucuria de a picta cu o forță și exuberanță remarcabile, de invidiat”, a apreciat criticul de artă Petru Bejan, care a pus accent pe energia comună celor două universuri artistice. Organizatorii descriu creația lui Gheorghe Ciobanu prin prospețime și autenticitate, cu o privire asupra lumii lipsită de sofisticare și artificii. Experiențele cotidiene devin imagini puternic colorate, construite într-un registru al vitalității și al bucuriei de a picta. Artistul este cunoscut atât în România, cât și în străinătate și a expus în galerii din țară și din afara ei, parcursul său fiind construit, după cum subliniază organizatorii, prin talent, sacrificiu și perseverență.

Prin acest proiect, Van Gogh nu este adus la Iași printr-un împrumut muzeal sau printr-o retrospectivă clasică, ci prin filtrul unui artist din Moldova care îl mută, simbolic, din Provence pe ulița satului românesc.

Acolo, floarea-soarelui nu mai este doar motivul celebru al picturii europene, iar Van Gogh nu mai este doar numele din manualele de istoria artei. Devine personaj, partener de drum și „tovarăș drag” într-o lume pictată de Gheorghe Ciobanu. Maura ANGHEL