Prima zi din octombrie aduce una dintre marile sărbători dedicate Fecioarei Maria. Acoperământul Maicii Domnului amintește de o minune petrecută la Constantinopol și are o semnificație aparte în Moldova, unde mai multe biserici și mănăstiri poartă acest hram.

Joi, 1 octombrie 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului, zi trecută în calendarul ortodox cu semnul crucii. Praznicul amintește de momentul în care, potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului s-a arătat în timpul unei privegheri în biserica Vlaherne din Constantinopol, rugându-se pentru oameni și întinzând asupra lor acoperământul său.

De unde vine sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Tradiția situează evenimentul care stă la originea sărbătorii la Constantinopol, în Biserica Vlaherne, în timpul unei slujbe de noapte. Sfântul Andrei și ucenicul său, Epifanie, ar fi văzut-o pe Maica Domnului rugându-se și apoi întinzându-și omoforul asupra credincioșilor adunați în biserică, imagine devenită simbol al ocrotirii și mijlocirii sale. Sursele bisericești leagă minunea de începutul secolului al X-lea, fiind menționat anul 911.

De aici provine și numele sărbătorii. „Acoperământul” nu desemnează doar un obiect, ci exprimă, în limbajul religios, ideea de protecție, ajutor și rugăciune pentru oameni.

Ce sărbătoresc credincioșii pe 1 octombrie

Acoperământul Maicii Domnului nu este o sărbătoare legată de un episod din viața pământească a Fecioarei Maria, precum Nașterea sau Adormirea Maicii Domnului. În centrul zilei de 1 octombrie se află credința în mijlocirea ei pentru oameni. În biserici sunt săvârșite slujbele specifice praznicului, iar textele liturgice vorbesc despre Maica Domnului ca despre cea care se roagă pentru lume. Lectura evanghelică a zilei este din Evanghelia după Luca, iar în calendarul ortodox sunt pomeniți, tot pe 1 octombrie, Sfântul Apostol Anania, Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani și Sfântul Cuvios Roman Melodul.

Acoperământul Maicii Domnului are o legătură puternică cu Moldova

În Moldova, praznicul este hram pentru mai multe așezăminte monahale și biserici. În județul Iași, între lăcașurile cunoscute care au purtat acest hram se află biserica Mănăstirii Hadâmbu, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” de la Spitalul Clinic de Recuperare și lăcașul din parohia Bejan. În aceeași regiune, Schitul Pocrov al Mănăstirii Neamț are, de asemenea, acest hram.

Pentru 1 octombrie 2026, Arhiepiscopia Iașilor a anunțat că Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei, săvârșește Sfânta Liturghie la Schitul Oneaga din județul Botoșani, cu ocazia hramului „Acoperământul Maicii Domnului”.

Sărbătoarea deschide, simbolic, și o lună cu o încărcătură religioasă deosebită pentru Iași. Peste numai o săptămână, pe 8 octombrie 2026, începe oficial pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, iar pe 14 octombrie este hramul Catedralei Mitropolitane. În acest an, alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi așezate spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

De ce este reprezentată Maica Domnului cu un văl întins peste oameni

Icoana praznicului transpune vizual relatarea tradiției: Maica Domnului apare deasupra credincioșilor, cu acoperământul întins, în timp ce în jurul ei sunt reprezentați sfinți și cei prezenți la minunea din Constantinopol.

Imaginea a devenit una dintre cele mai puternice reprezentări ale ideii de ocrotire din iconografia ortodoxă. Tocmai de aceea numeroase biserici, mănăstiri, capele și așezăminte sociale sau medicale au ales „Acoperământul Maicii Domnului” drept hram.

Pentru credincioși, mesajul zilei de 1 octombrie rămâne unul simplu: într-o lume dominată de nesiguranță, imaginea omoforului întins asupra oamenilor vorbește despre nevoia de protecție, speranță și solidaritate. Iar în Moldova, unde cultul Maicii Domnului are rădăcini adânci, sărbătoarea din prima zi a lunii pregătește și perioada marilor pelerinaje religioase ale lui octombrie. Clara DIMA