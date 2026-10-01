Copoul, la limită. Linia de tramvai cedase de 351 de ori în ultimii doi ani!

Linia de tramvai de pe bulevardul Carol I, între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și Rondul Triumf, ajunsese într-o stare care făcea aproape imposibilă menținerea infrastructurii doar prin reparații punctuale. În mai puțin de doi ani, echipele de intervenție au fost chemate de peste 351 de ori pentru a menține traseul funcțional.

Lucrările de modernizare au început pe 2 septembrie 2026, iar cifrele tehnice din perioada anterioară arată amploarea problemelor acumulate pe una dintre cele mai importante artere ale Iașului.

Șine rupte, macazuri reparate și intervenții fără sfârșit

Din totalul intervențiilor, 229 au vizat rupturi de șină. Numai în 2025 au fost înregistrate 137 de astfel de intervenții, iar în 2026, până la demararea lucrărilor, alte 92.

La acestea s-au adăugat 80 de intervenții la macazuri – 48 în 2025 și 32 în 2026.

Alte 34 de intervenții au vizat terasamentul, încrucișările complexe din Rondul Triumf, plombări și înlocuiri de cupoane de linie.

Practic, infrastructura de pe traseul Fundație–Triumf ajunsese să necesite intervenții repetate pentru a putea rămâne în exploatare.

În locul reparațiilor succesive, municipalitatea derulează acum o investiție majoră, finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în valoare de 85,6 milioane de lei.

Proiectul prevede 1,4 kilometri de cale dublă de rulare nouă, inclusiv refacerea integrală a Rondului Triumf. Noua infrastructură este destinată tramvaielor moderne și urmărește reducerea zgomotului, creșterea siguranței și eliminarea intervențiilor permanente asupra șinelor.

Dar schimbarea nu se oprește la calea de rulare.

Copoul intră într-un amplu șantier de modernizare

Proiectul include peste 6.000 de metri pătrați de trotuare modernizate, cu facilități pentru persoanele cu dizabilități, dar și peste 2.500 de metri pătrați de spații verzi reamenajate.

Vor fi modernizate și stațiile de transport public din zona Universității „Alexandru Ioan Cuza” și Rond Triumf.

După ani în care intervențiile succesive au ținut linia în funcțiune, lucrările începute în septembrie urmăresc transformarea întregului tronson într-o infrastructură adaptată transportului public modern.

Bilanțul este greu de ignorat: 351 de intervenții, 229 de rupturi de șină și 80 de reparații la macazuri în mai puțin de doi ani. Acum, Iașul încearcă să înlocuiască definitiv „peticeala” cu o linie nouă.

Carmen DEACONU