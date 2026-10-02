Explozie de accidente cu tricicluri și mopede, pe șoselele Iașului

Cifrele oficiale privind accidentele rutiere scot la iveală o schimbare spectaculoasă în traficul din Iași: micile vehicule – tricicluri, mopede, cvadricicluri și quad-uri – apar tot mai des în statisticile accidentelor. Iar Iașul se detașează în mai multe categorii de vehicule, uneori cu valori care depășesc clar cele înregistrate în celelalte județe ale Moldovei.

Datele centralizate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada 2020–2026 arată că fenomenul nu este unul exclusiv ieșean. La nivel național, însă, accidentele în care sunt implicate aceste categorii reprezintă aproximativ 0,14% din totalul accidentelor înregistrate în intervalul analizat. Poliția precizează că, din acest motiv, ele nu sunt tratate distinct ca grupă vulnerabilă în evaluările generale de siguranță rutieră.

Iașul, cifre spectaculoase la tricicluri

Una dintre cele mai puternice evoluții apare în cazul triciclurilor. În județul Iași au fost înregistrate 6 accidente în 2023, 22 în 2024 și 24 în 2025. Practic, în numai doi ani, numărul evenimentelor a crescut de patru ori.

Mai grav, în 2025, cele 24 de accidente înregistrate în Iași au fost asociate cu 5 decese, potrivit datelor din evidența accidentelor de circulație.

În primele opt luni din 2026, bilanțul ajunsese deja la 19 accidente cu tricicluri în Iași, cu 5 persoane rănite grav și 22 rănite ușor. Nu este încă o comparație de an întreg, însă cifra reprezintă deja aproape 80% din totalul consemnat în întregul an 2025.

Și comparația cu Moldova este spectaculoasă: în aceeași perioadă, 1 ianuarie–31 august 2026, Bacăul avea 12 accidente cu tricicluri, Neamțul și Suceava câte 7, iar Botoșaniul 4.

Și mopedele au urcat puternic în statisticile Iașului

O altă categorie care atrage atenția este cea a mopedelor cu două roți. În Iași au fost înregistrate 12 accidente în 2020, 14 în 2021, 23 în 2022, 22 în 2023, 36 în 2024 și nu mai puțin de 55 în 2025.

În primele opt luni ale lui 2026, poliția consemnase deja 41 de accidente cu mopede cu două roți în județ. Cu alte cuvinte, Iașul ajunsese deja la trei sferturi din bilanțul întregului an precedent.

În Moldova, în aceeași perioadă din 2026, Suceava avea 22 de astfel de accidente, Neamțul 11, Vasluiul 13, Bacăul 4 și Botoșaniul 1. Iașul se află, astfel, în partea superioară a clasamentului regional.

La nivel național, categoria este mult mai prezentă: în 2025 au fost înregistrate 834 de accidente cu mopede cu două roți, față de 430 în 2020.

Ce se ascunde în spatele denumirilor „mici”

Statistica MAI include mai multe categorii care, pentru publicul larg, pot părea aproape identice. În realitate, legislația face diferențe importante între ele.

Cvadriciclul ușor, categoria L6e, este asimilat mopedului. Pentru vehiculele care depășesc 25 km/h și nu trec de 45 km/h este necesar permisul AM. În schimb, cvadriciclurile grele, categoria L7e, intră într-un alt regim, pentru care poate fi necesar permisul B1, în funcție de caracteristicile tehnice.

Moldova, o hartă în care cifrele diferă puternic

Nici celelalte județe din regiune nu sunt ferite. La quad-urile rutiere ușoare, de exemplu, Bacăul a avut 6 accidente în 2025, în timp ce Vasluiul a avut 2, iar Botoșaniul unul. La triciclurile utilitare, 2025 a adus 31 de accidente la nivel național, cu prezențe inclusiv în Vaslui și Neamț.

Datele arată, așadar, un fenomen fragmentat: unele categorii cresc puternic într-un anumit județ, în timp ce altele rămân la niveluri reduse. Iar în această hartă, Iașul iese în evidență în special prin evoluția accidentelor cu tricicluri și mopede cu două roți.

Statistica trebuie însă citită cu atenție: anul 2026 este raportat doar până la 31 august, iar numărul accidentelor nu poate fi confundat automat cu numărul persoanelor vinovate sau cu o cauză unică a producerii evenimentelor. MAI precizează că analiza siguranței rutiere se realizează permanent, inclusiv prin examinarea accidentelor grave și a cauzelor acestora. Andrei TURCU