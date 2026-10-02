* Programul european Ignite NEB intră în Regiunea Nord-Est * două echipe vor primi câte 4.000 de euro și opt luni de incubare, iar selecția finală va avea loc la Iași

Un program european dedicat transformării ideilor în afaceri intră în această toamnă în Regiunea Nord-Est, cu o miză concretă pentru antreprenoarele din Iași, Suceava, Bacău, Neamț, Botoșani și Vaslui: două echipe selectate vor primi câte 4.000 de euro, opt luni de incubare și acces la mentorat, tehnologie și infrastructură pentru realizarea și testarea unui prototip.

Ignite NEB este un program al EIT Community New European Bauhaus și este implementat în 2026 în România alături de alte patru țări – Polonia, Ucraina, Serbia și Turcia, potrivit informațiilor transmise de organizatorii regionali. În România, programul vizează femei antreprenor din Nord-Est care au experiență în producție și vor să dezvolte o idee cu impact asupra consumului de resurse și să o transforme într-o firmă nouă.

La nivel european, Ignite NEB funcționează ca o etapă de lansare pentru idei care combină antreprenoriatul cu principiile New European Bauhaus – sustenabilitate, incluziune și calitatea mediului construit și a vieții comunitare. Echipele selectate pot continua ulterior în programele EIT dedicate dezvoltării, prototipării și scalării soluțiilor.

De la Suceava la Iași: octombrie devine luna selecției

Prima conferință regională este programată luni, 5 octombrie 2026, la Hotel Zamca din Suceava, sub titlul „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”. Evenimentul deschide seria de întâlniri prin care Ignite NEB este lansat în Nord-Est.

După etapa regională, însă, programul se mută la Iași. Echipele preselectate vor participa, pe 26 octombrie, la sesiuni de mentorat, iar pe 29 octombrie își vor prezenta ideile în fața unui juriu. Cele două echipe câștigătoare vor primi câte 4.000 de euro, invitație la Slush, la Helsinki, și acces la programul de incubare de opt luni.

Calendarul este important mai ales pentru antreprenoarele care au deja experiență într-o companie de producție, dar nu au ajuns încă la etapa unei afaceri separate construite în jurul unei soluții inovatoare.

Ce primesc, concret, cele două echipe câștigătoare

Premiul financiar reprezintă doar o parte din pachet. Programul anunțat pentru perioada noiembrie 2026 – iulie 2027 urmărește drumul complet de la identificarea problemei până la testarea unei soluții care poate deveni produs sau afacere.

Echipele vor avea acces la mentorat local și european, coaching tehnologic și de business, infrastructură și spații de prototipare, precum și la cel puțin trei etape de testare cu utilizatori reali. Organizatorii precizează că scopul este ca soluția să fie validată înainte de lansarea pe piață.

Modelul este apropiat de programul european Grow NEB, care oferă timp de opt luni mentorat, spații și instrumente de experimentare, dezvoltarea modelului de business, prototipare și testare directă cu utilizatorii.

Câștigătoarele vor primi și o invitație la Slush Helsinki, unul dintre evenimentele europene importante dedicate startup-urilor și investitorilor, precum și acces la conexiuni și alte programe din ecosistemul New European Bauhaus.

Energie, mobilitate, economie circulară și inteligență artificială

Conferința de la Suceava nu va avea doar formatul clasic de prezentări. Participanții vor fi invitați să identifice și să voteze între trei și cinci probleme concrete ale județului care ar putea fi transformate în teme pentru soluții antreprenoriale.

Printre domeniile anunțate se află energia, mobilitatea, economia circulară, digitalizarea și antreprenoriatul feminin. Programul include, de asemenea, discuții despre fiscalitate, finanțare bancară, leadership, inteligență artificială și securitate digitală.

Este exact logica pe care EIT Community New European Bauhaus o aplică la nivel european: problemele locale sunt transformate în idei care pot deveni proiecte, startup-uri sau inițiative replicabile. Ignite NEB combină lucrul practic, mentoratul și dezvoltarea antreprenorială, nu doar prezentarea unor concepte în cadrul unor conferințe.

„Vrem ca Ignite NEB să pornească de la problemele reale ale comunităților din Nord-Est. Suceava are antreprenoare cu idei solide și experiență în producție, iar acest program le oferă mentorat, tehnologie și acces la un ecosistem european pentru a le transforma în afaceri”, spune Mirabela Miron, președinta FICSIMM și a OFA.

Caravana ajunge la Iași pe 29 octombrie

Evenimentul din 5 octombrie este parte din cea de-a șasea ediție a Caravanei OFA. După Suceava, seria continuă pe 6 octombrie la Piatra Neamț, pe 7 octombrie la Bacău, iar etapa finală este programată pe 29 octombrie la Iași.

Pentru Iași, miza depășește astfel participarea la o caravană de business: orașul devine locul în care ideile preselectate din regiune ajung în fața juriului și sunt alese cele două echipe care vor intra în incubarea europeană.

Conferința din Suceava începe pe 5 octombrie la ora 10.00, cu primirea participanților de la 9.30. Accesul este gratuit, iar programul oficial se încheie la ora 14.00, după sesiunea de networking și interviuri. Clara DIMA